Justin Sullivan via Getty Images Στον Σαν Ανσελμο της Καλιφόρνια των ΗΠΑ η ομάδα Age-Friendly Marin Network has started to hang clean face masks from trees in San Anselmo's Creek Park, κρεμά μάσκες στα δέντρα προς διάθεση όσων δεν μπορούν να αγοράσουν.