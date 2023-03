Σε νέα τροχιά οι σχέσεις Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδας – Κίνας

Το Συνέδριο με τίτλο «Pearls of the Grand Canal: Charming Beijing and Ningbo» πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, και συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου του Πεκίνου, το Γραφείο Πολιτισμού, Τουρισμού και Προβολής του Δήμου της Νίνγκπο, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και το Πολιτιστικό Κέντρο της Κίνας στην Αθήνα.