Σκοτώθηκε ο «θρυλικός» αναβάτης Ντιν Χόλαντ μετά από τρομακτική πτώση σε κούρσα (βίντεο)

Brendan McCarthy via Getty Images

Ο Χόλαντ είχε κερδίσει έναν αγώνα Group 1 τον περασμένο μήνα με ένα άλογο που ονομάζεται In Secret in the Newmarket Handicap στον ιππόδρομο Φλέμινγκτον της Μελβούρνης. Ο Χόλαντ είχε 1.080 νίκες στην καριέρα του ως αναβάτης.