«Soundscapes Compositions»: Φορέστε ακουστικά και γνωρίστε μέσα από νέες συνθέσεις τη Θεσσαλονίκη

Από τις 16 Οκτωβρίου φορέστε ακουστικά και απολαύστε έναν ηχητικό περίπατο της Θεσσαλονίκης που χαρτογραφείται μέσα από οκτώ σημεία έμπνευσης για οκτώ συνθέτες από όλη την Ευρώπη.

Ο Λευκός Πύργος, η Πλατεία Ναυαρίνου, η Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα), η Παναγία Αχειροποίητος, η Αγία Σοφία, η Ρωμαϊκή Αγορά, η Πλατεία Αριστοτέλους και το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης γίνονται σταθμοί σε μια περιπλάνηση σαν υπαίθρια συναυλία, που «παίζει» μόνο για τα αυτιά σας.

Το Soundscapes Compositions είναι μια καλλιτεχνική δράση η οποία αποσκοπεί να φέρει το κοινό -ελληνικό και διεθνές- σε επαφή με τη σύγχρονη μουσική, δημιουργώντας νέα σημαινόμενα μέσα σε μια πόλη που συνεχίζει να δημιουργεί ιστορίες, ήχους και περιπάτους.

Στις 16 Οκτωβρίου 2019, το μουσικό σύνολο dissonART θα παίξει, μάλιστα, σε ζωντανή εκτέλεση τις 8 συνθέσεις εμπνευσμένες από τα οκτώ σημεία ενδιαφέροντος μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα συστήσει στο κοινό τον ηχητικό περίπατο, ο οποίος θα παραμείνει εφεξής προσβάσιμος μέσω της (δωρεάν και διαθέσιμης) εφαρμογής «My City, My Sounds».

Η συναυλία των dissonArt, στις 16 Οκτωβρίου, ώρα 21:00, στην Αποθήκη Δ, στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εντάσσεται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα των 54ων Δημητρίων και αποτελεί μια συνεργασία της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Συντελεστές

Συνθέτες: Χριστίνα Αθηνοδώρου, Μαριάνθη Παπαλεξανδρή-Αλεξανδρή, Μιχάλης Παρασκάκης, Λάμπρος Πηγούνης, Carola Bauckholt, Ηuihui Cheng, Simone Movio, Niels Roensholdt.

Η ηχογράφηση έγινε από το dissonArt Ensemble: Γιάννης Aνισέγκος (φλάουτο), Αλέξανδρος Σταυρίδης (κλαρινέτο), Λενιώ Λιάτσου (πιάνο), Θοδωρής Πατσαλίδης (βιολί), Γκρέτα Παπά (βιολί), Χαρά Σειρά (βιόλα), Βασίλης Σαΐτης (βιολοντσέλο), Γιάννης Χατζής (κοντραμπάσο)

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, Χριστίνα Αθηνοδώρου

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Η εφαρμογή «My City, My Sounds» αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το ZKM | Center for Art and Media και προσωρινά είναι διαθέσιμη μόνο για λειτουργικό iOS. Οι χρήστες Android μπορούν να συμμετέχουν στον ηχητικό περίπατο μέσα από την ιστοσελίδα mycity-mysounds.zkm.de.