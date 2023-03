Σπάνιο περιστατικό: Είχε για 9 χρόνια ένα «πέτρινο μωρό» στην κοιλιά της και πέθανε

Σύμφωνα με τη The Sun, η γυναίκα έπασχε από λιθοπεδίο. Mελέτη που δημοσιεύτηκε το 1996 στο Journal of the Royal Society of Medicine να αναφέρει πως έχουν καταγραφεί μόνο 290 περιστατικά.