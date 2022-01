St. Ermin’s Hotel: Αγαπημένο ξενοδοχείο του Τσώρτσιλ, τόπος συνάντησης αληθινών Τζέιμς Μποντ

Bruno PEROUSSE via Getty Images Βρετανία, Λονδίνο. Το ξενοδοχείο St. Ermin's hotel. (Photo by Bruno PEROUSSE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Οι πραγματικοί Βρετανοί κατάσκοποι, ορισμένοι των οποίων πέρασαν στην ιστορία ως θρυλικές μορφές, συναντιόντουσαν στο ξενοδοχείο St.Ermin’s Hotel. Αυτό το ξενοδοχείο το οποίο συνδέεται στενά με μεγάλο μέρος της ιστορίας της βρετανικής κατασκοπείας, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα κτίρια του Κοινοβουλίου. Ανατρέχοντας στη δεκαετία του 1930 τόσο το ξενοδοχείο και το διπλανό κτίριο το χρησιμοποιουσαν αξιωματικοί της Μυστικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SIS ή αργότερα MI6). Σύμφωνα με διαβαθμισμένα έγγραφα το Μάρτιο του 1938 έγινε τόπος συγκέντρωσης κατασκόπων από τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δ του SIS, με επικεφαλής τον Αυστραλό Τζορτζ Τέιλορ. Αργότερα έγινε το «σπίτι» της αποκαλούμενης Special Operations Executive (SOE- Διεύθυνση Ειδικών Επιχειρήσεων), η οποία ονομαζόταν «Τμήμα Στατιστικής Έρευνας» προκειμένου να διατηρήσει την κάλυψή της.

Ho New via Reuters H βασιλομήτωρ Ελισάβετ με τον Σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ, σε φωτογραφία με αδιευκρίνιστη ημερομηνία.

Άνθρωποι όπως ο συγγραφέας του «Μποντ» Ίαν Φλέμινγκ, ο Κιμ Φίλμπι, ο Γκάι Μπέρτζες, ο Λόρενς Γκραντ, ο Χ. Μοντγκόμερι Χάιντ και ο Έρικ Μάσβιτς ήταν μεταξύ των διάσημων που είχαν εργαστεί στα γραφεία του κτιρίου. Σε κοντινή απόσταση από το ξενοδοχείο υπάρχουν και άλλες μυστικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματος του Λονδίνου του Αρχηγείου Κυβερνητικών Επικοινωνιών στην οδό Palmer, το κτίριο της MI9 στην οδό Caxton, το γραφείο του αρχηγού του SIS στην Queen Anne’s Gate 21, τα γραφεία της SIS στo Artillery Mansions στην οδό Victoria κ.α. Το μπαρ του ξενοδοχείου - Caxton Bar - χρησιμοποιούνταν τακτικά από αξιωματικούς της SIS, της MI5 και της Ναυτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να συναντούν τους πράκτορές τους. Στην αρχή του Β′ Παγκοσμίου πολέμου, το ξενοδοχείο ήταν επίσης ο τόπος διεξαγωγής μαθημάτων ανταρτοπόλεμου και το διαχειριζόταν η MI6. Το 1940 ο Σερ Ουίνστον Τσώρτσιλ κάλεσε μια ομάδα από πολύ συγκεκριμένα άτομα σε συνάντηση στο St Ermin’s Hotel, για να «βάλουν φωτιά στην Ευρώπη». Ήταν εκείνη η ομάδα που θα γινόταν η SOE, που πραγματοποιούσε μυστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη κατά τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης, κάποιες σημαντικές συνεντεύξεις Τύπου του Τσώρτσιλ έγιναν δίπλα, στο Caxton Hall.

via Associated Press Ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας συζητά με τον ηθοποιό Ντάνιελ Κρεγκ κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας της σειράς Τζέιμς Μποντ 'No Time To Die'. Λονδίνο 28 Σεπτεμβρίου 2021. (Chris Jackson/Pool Photo via AP)