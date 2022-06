Η έρευνα του Centre for research on energy and clean air (CREA, «Κέντρο έρευνας για την ενέργεια και τον καθαρό αέρα»), με έδρα τη Φινλανδία, ήρθε στη δημοσιότητα καθώς το Κίεβο ασκεί πίεση στη Δύση να διακόψουν οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή με τη Μόσχα, για να σταματήσουν να τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου.