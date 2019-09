Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Όλα όσα θα δούμε τη σεζόν 2019 - 2020

Οι μουσικές παραγωγές,Happiness Machine, 24 ώρες ευτυχίας με το Klangforum Wien (1–2.11.2019), Songs of Rebellion από τους Brigitta Muntendorf και Michael Höppner (22.2.2020) και The City Talks Back από το Theatrum Mundi (26–28.6.2020), καταπιάνονται με το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, με τους καλλιτέχνες να αναρωτιούνται πώς μπορούν, μέσα από την τέχνη τους, να εφεύρουν τρόπους για να συνεισφέρουν στη συζήτηση που γίνεται ευρύτερα στην κοινωνία. Αλλά και το I’m Positive, που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά, καλεί την κοινωνία να σπάσει το ταμπού του HIV (13 –14.11.2019), ενώ το συνέδριο Sex Education επιδιώκει τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, ώστε να εξελίσσονται οι νέοι μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που τους καταλαβαίνει (15.12.2019).

Σύνορα

Ο προγραμματισμός της Στέγης μιλά για δημοκρατία και όταν ασχολείται με το θέμα των συνόρων και των βίαιων μετακινήσεων, υποστηρίζοντας την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων, ιδεών και πολιτισμών: ο Rabih Mroué και το Dance On Ensemble αναρωτιούνται τι αφήνει πίσω του ένας πόλεμος στο Elephantκαι πώς το ανθρώπινο σώμα ορθώνεται σαν τείχος στο You Should Have Seen Me Dancing Waltz (8–10.11.2019)· η Tania El Khoury μιλά για την πανανθρώπινη και αέναη ιστορία της μετανάστευσης με το Cultural Exchange Rate (6–8.3.2020)· το φεστιβάλ Movement(1920-2020), εξετάζοντας τη μετανάστευση πληθυσμών στη Μεσόγειο, και όχι μόνο, από τον Μεσοπόλεμο έως τις μέρες μας, μας καλεί να φανταστούμε το κοινό μας μέλλον μέσα σε έναν ανοιχτό κόσμο, πέρα από σύνορα, φυλετικούς και έμφυλους περιορισμούς (21–23.2.2020)· ο Faustin Linyekula μας προσκαλεί, με αφορμή τη βίαιη αποικιοκρατία, σε ένα οδοιπορικό στους δρόμους της Παγκόσμιας Ιστορίας, χορογραφώντας το Congo (12-14.2.2020)· και ο Raed Yassin, με το ροκ μιούζικάλ του με βαλσαμωμένα ζώα στον ρόλο των ερμηνευτών, το The Sea between My Soul, στοχάζεται πάνω στην πολυετή ιστορία θανάτων στη Μεσόγειο Θάλασσα (13–15.3.2020).

Twitter

Instagram

Youtube

Το περιβάλλον

«Κυρίαρχο στη συνείδηση της Στέγης δεν μπορεί παρά να είναι το περιβάλλον». Έτσι, ξεκινάει με την ίδια της τη λειτουργία: έχει συσταθεί μια εθελοντική και πολύ δραστήρια Green Team που διερευνά συνεχώς τους τρόπους για να μειώσει το αποτύπωμα της Στέγης σε όλα τα επίπεδα, από την κατανάλωση ενέργειας ή τη χρήση πλαστικών μέχρι τις ίδιες τις παραγωγές. Παράλληλα, εντάσσει και στον καλλιτεχνικό της προγραμματισμό παραγωγές που προωθούν το φλέγον ζήτημα της περιβαλλοντικής μας βιωσιμότητας: το φετινό Οpen Day θα επικεντρωθεί στις σχέσεις μουσικής και περιβάλλοντος στη σύγχρονη εποχή (Open Day: Μουσικές Οικολογίες, 16.2.2020), ενώ διοργανώνει ένα διεθνές διεπιστημονικό συμπόσιο (σε συνεργασία με το Julie’s Bicycle) για τον ρόλο του πολιτιστικού τομέα στην επίτευξη της αειφορίας, με τίτλο Πολιτισμός και Βιωσιμότητα (14 –16.6.2020).

Digital

Οι δράσεις της Στέγης συνεχίζουν να περιγράφουν το ψηφιακό μας παρόν, με το Improtech ’19, την κορυφαία συνάντηση παγκοσμίως που αναλύει τη σχέση μεταξύ ψηφιακής νοημοσύνης και μουσικού αυτοσχεδιασμού, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το IRCAM (26–29.9.2019). Ακολουθεί μια καινοτόμα παραγωγή, στο πλαίσιο του Interfaces και σε συνεργασία με το IRCAM του Centre Pompidou και το ZKM, το Atlas, όπου τρεις πόλεις, η Αθήνα, η Καρλσρούη και το Παρίσι, θα συνδεθούν σε παράλληλες συναυλίες μέσα από τη μουσική τριών συνθετών (Δημήτρης Καμαρωτός, Carmine Emanuele Cella, Valerio Tricoli) και τα βίντεο της Μαρίνας Γιώτη, με οπτικοακουστικά στοιχεία των πόλεων (13.12.2019). Με εκθέσεις όπως το Data Garden της Κυριακής Γόνη, όπου δεδομένα και αλγόριθμοι φυτρώνουν στο κέντρο της Αθήνας (26.3–8.4.2020), δράσεις όπως το Hackathens, καθώς και εκπαιδευτικά και εικαστικά προγράμματα για το VR (όπως το Mixed Realities Masterclass, 20–21.11.2019), τα videogames και τη χρήση δεδομένων μέσα και για την πόλη, η Στέγη αποκρυπτογραφεί το ψηφιακό αστικό αρχιπέλαγος. Ταξιδεύει στις υβριδικές πραγματικότητες της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, όπου ο ψηφιακός χάρτης παύει να είναι μια απλή αφαίρεση και γίνεται ο τόπος στον οποίο ζούμε, κινούμαστε, ερωτευόμαστε, υπάρχουμε.

H πόλη

Η Στέγη είναι Αθηναία (το αποδεικνύουν δράσεις όπως οι City Talks Back, Atlas, Movement), αλλά την απασχολεί και η ευρύτερη γεωγραφική γειτονιά της: το Borderline Festival (9–12.4.2020) διατηρεί τις ισχυρές γέφυρες επικοινωνίας με χώρες της Μέσης Ανατολής, ενώ το Big Bang Festival6 (16–17.5.2020) μυεί τα παιδιά σε μουσικές της περιοχής.