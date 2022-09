Στέγη Ιδρύματος Ωνάση: Το πρόγραμμα της σεζόν 2022 - 2023 και ένα απελευθερωτικό street party

Τραγουδάμε μέσα στο Σπιρτόκουτο, χορεύουμε σε ψυχεδελικά χαλιά και στον Οίκο της Ταραχής του καθενός μας, φωνάζουμε I am a woman, not a fool, χανόμαστε στον τεχνοσαμανισμό, ψάχνουμε ποια τιμωρία αρκεί για να σβήσει το έγκλημα και μετά συγκινούμαστε με οργή για τα χαμένα λόγια και τα χρόνια. Φεύγουμε από τα όρια της Συγγρού, ονειρευόμαστε στα εργοτάξια της Πατησίων και του Βοτανικού και φορτώνουμε αυτοκίνητα και πορτ-μπαγκάζ για να πάμε στα Γιάννενα, στα βουνά της Κρήτης, στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη στην Τήνο, στην Κεφαλονιά και σε πανηγύρια στον Ξηρόκαμπο. Και ακούμε ιδέες από μυαλά ανοιχτά και περίεργα που θέλουν να ψάξουν τι συμβαίνει με τις παγανιστικές μάσκες και τους αναστενάρηδες, να μάθουν την παραδοσιακή μουσική στην Κόνιτσα από το στόμα ενός Αμερικανού, να βρουν τι απέγινε η Κική Μαργαρώνη. Και άλλοι να πουν ιστορίες με ταινίες, για μια διάβαση τρένου στο Βελεστίνο, για γυναίκες που τα βάζουν με την αδικία, για εκείνες που διεκδικούν τη μητρότητα, ταινίες για το τι σημαίνει επιτυχία και ξεπεσμός.

Από τον οραματιστή Ιταλό δημιουργό Ρομέο Καστελούτσι και την παράδοξη τελετουργία του για τον νόμο και την τάξη (Bros) έως τον Timofei Kulyabin , από τους πιο γνωστούς Ρώσους σκηνοθέτες της νεότερης γενιάς που μας παρασύρει στη Μοναξιά των κάμπων με βαμβάκι του Κολτές με πρωταγωνιστή τον Τζον Μάλκοβιτς . Από το πρώτο έργο εικονικής πραγματικότητας της διακεκριμένης Γερμανίδας σκηνοθέτριας του θεάτρου, Susanne Kennedy , που μας εμβαπτίζει σε ένα ψυχεδελικό ταξίδι και, μαζί, σε ένα παιχνίδι αυτογνωσίας (I AM [VR]), έως το θέαμα-εμπειρία από τον κορυφαίο σύγχρονο Πολωνό σκηνοθέτη Lukasz Twarkowski, που συστήνεται στο ελληνικό κοινό με το Rohtko.

Από τον Γιάννη Οικονομίδη, τον Γιάννη Νιάρρο και τον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο με το Σπιρτόκουτο – The Musical, που μεγεθύνουν μετά μουσικής την τραγελαφική πραγματικότητα της ελληνικής οικογένειας, έως τον Βασίλη Μπισμπίκη που διασκευάζει το Έγκλημα και Τιμωρία του Ντοστογιέφσκι φέρνοντας την ιστορία στο τώρα, στους δρόμους και τις γειτονιές της Αθήνας, και από τον Δημήτρη Καραντζά , που γράφει έργο για πρώτη φορά –μαζί με την Γκέλυ Καλαμπάκα – ως μια παραβολή για την πραγματικότητα που έρχεται να μας συναντήσει (Το Σπίτι), έως το φεστιβάλ Future NOW , όπου η νέα γενιά καλλιτεχνών καταλαμβάνει τη Στέγη.

Από τους διεθνείς Έλληνες χορογράφους Χρήστο Παπαδόπουλο (Larsen C) και Ευριπίδη Λασκαρίδη (ELENIT), σε τροχιά ευρωπαϊκής περιοδείας και με τις δουλειές τους να παρουσιάζονται ξανά, έως την περφόρμερ, χορογράφο και εικαστικό Αλεξάνδρα Μπαχτσετζή (2020: Obscene).

Από τη χορογράφο Πατρίσια Απέργη, η οποία εμπνέεται από τους χορούς που έχουν συμβεί «εκεί έξω» και «πρώτα από τα κάτω» (O Οίκος της Ταραχής), έως τη νέα γενιά Ελλήνων χορογράφων που κοιτάζουν στα μάτια το μέλλον (Onassis Dance Days) και την πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα Αργεντινή χορογράφο Marina Otero, που «ερωτικοποιεί» τη βιογραφία της με το δίπτυχό της, Fuck Me / Love Me, αλλά και το φεστιβάλ Europe Beyond Access, όπου μια νέα γενιά καλλιτεχνών με αναπηρία αλλάζουν τον τρόπο που βιώνουμε τον χορό και το θέατρο.