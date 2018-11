Στέγη: Ξεκινά η προπώληση για τη νέα παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Ένας υπέροχα εικαστικός, γλυκόπικρος και μυστηριώδης κόσμος αναδύεται από τη συνεργασία του Δημήτρη Παπαϊωάννου με τους εξαιρετικούς χορευτές του Χοροθεάτρου του Βούπερταλ, του θρυλικού θεάτρου της Pina Bausch.

Ο κόσμος του Δημήτρη Παπαϊωάννου συναντά το σύμπαν της Πίνα Μπάους στη Στέγη. Εννέα χρόνια μετά την αιφνίδια απώλεια της Πίνα Μπάους, για πρώτη φορά το Χοροθέατρο του Βούπερταλ προσκάλεσε έναν χορογράφο εκτός του σχήματος να χορογραφήσει το θρυλικό ανσάμπλ: τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Είναι και για εκείνον, όμως, η πρώτη φορά που χορογραφεί εκτός της ομάδας του.

Αποδεχόμενος τη μεγάλη πρόκληση, ο Παπαϊωάννου καταφέρνει στο Since she, με τις χαρακτηριστικές, μαγικές εικόνες του, να αποτίσει φόρο τιμής στη μεγάλη Πίνα και, ταυτόχρονα, να ξαναδώσει ζωή στην κληρονομιά που εκείνη άφησε στον χορό.

Μια σειρά από εικόνες υπέροχης εικαστικής ομορφιάς αντλούν από τον κόσμο της Πίνα Μπάους την κομψότητα και τον απρόσμενο σουρεαλισμό τους.

«Ένα μικρό θαύμα» αποκάλεσε την παράσταση η La Repubblica, «ιδιοφυή φόρο τιμής» το Teatro e Critica, «μια συγκινητική ωδή στην Πίνα Μπάους» η De Volkskrant, «μια παράσταση σαν γλυκό ταξίδι στα άδυτα, όπου συναντάμε ζωντανή και γεμάτη ευφορία την ίδια την Πίνα Μπάους» η La Libre.be.

Με μάγο παρομοιάζει τον Δημήτρη Παπαϊωάννου η Wen Wei Po του Χονγκ Κονγκ, ενώ το Ballet2000 τον αποκαλεί «Σύγχρονο Ελληνικό Μύθο, έναν μοναδικό καλλιτέχνη, αδιαμφισβήτητο μετρ του κόσμου του».

To New Piece I – Since sheέρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, συμπαραγωγό της παράστασης, μόνο για 4 παραστάσεις, από 18 έως 21 Δεκεμβρίου, για να επιβεβαιώσει αυτά που αναφέρει η κριτική του Art Unlimited: «Στο Since she ο Παπαϊωάννου μιλά για τον θαυμασμό του για την Πίνα, για το πώς τον ενέπνευσε, για τα δικά του συναισθήματα, παρουσιάζοντας ένα έργο για την ομάδα της. Η απόπειρά του να μεταφράσει όλα αυτά σε συναισθήματα στέφεται με απόλυτη επιτυχία».