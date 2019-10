Στο Βιετνάμ υπάρχει ένα εστιατόριο που προσφέρει φίδια για γεύμα – Θα το επισκεπτόσασταν;

View this post on Instagram

Mit Sicherheit das krasseste was ich jeh gemacht habe!! Nachdem ich mich durch verschiedenste Spirituosen durchprobiert habe ging es nach draußen und der Besitzern holte eine Schlange aus einem Käfig. Schnell war sie geköpft und ich hatte meinen ersten Gang: Reiswein mit schlagendem Schlangenherz!! Noch nie hat mich etwas so viel Überwindung gekostet! Aber ich habe mir geschworen alles zu probieren... Danach nahmen wir die Schlange aus und bereiteten die restlichen speisen zu. Geschmacklich geht Schlange voll klar! Besonders wenn man alle 5min nen kurzen kippt... 🐍 #beatingsnakeheart #snakewhiskey #hanoi #vietnam #chefslife