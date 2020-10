Τα 2/5 των φυτών του πλανήτη κινδυνεύουν με εξαφάνιση, προειδοποιούν επιστήμονες

Witthaya Prasongsin via Getty Images

Τα 2/5 του φυτών του κόσμου κινδυνεύουν να εξαφανιστούν, προειδοποιούν επιστήμονες, τονίζοντας πως επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για την ταυτοποίηση και καταγραφή νέων ειδών πριν αυτά εξαφανιστούν.

Τα φυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για φαρμακευτικούς και διατροφικούς σκοπούς, καθώς και ως καύσιμα, σύμφωνα με αναφορά των Royal Botanic Gardens, Kew, ωστόσο χάνονται ευκαιρίες για αξιοποίησή τους με τέτοιους τρόπους.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η αξιολόγηση αυτή (State of the World’s Plants and Fungi) στηρίζεται σε έρευνες άνω των 200 επιστημόνων σε 42 χώρες. Η αναφορά αυτή δημοσιεύτηκε την ημέρα συνεδρίασης στον ΟΗΕ με σκοπό την άσκηση πίεσης προς τους ηγέτες του πλανήτη για την αντιμετώπιση της μείωσης/ απώλειας βιοποικιλότητας.

Ζούμε σε μια εποχή εξαφάνισης, είπε ο διευθυντής Επιστημών στο Kew, καθηγητής Αλεξάντρε Αντονέλι. «Είναι μια πολύ ανησυχητική εικόνα κινδύνου και επείγουσας ανάγκης για δράση» είπε σχετικά. «Χάνουμε την κούρσα με τον χρόνο επειδή είδη εξαφανίζονται γρηγορότερα από ό,τι μπορούμε να τα βρούμε και να τα κατονομάσουμε. Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να έχουν σημαντικά στοιχεία για την αντιμετώπιση κάποιων εκ των πιο πιεστικών προκλήσεων στην Ιατρική και ίσως ακόμα και στις αναδυόμενες και παρούσες πανδημίες που βλέπουμε σήμερα».

Σύμφωνα με την εν λόγω αναφορά, μόνο ένα μικρό μέρος των υπαρχόντων ειδών φυτών χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα και βιοκαύσιμα. Πάνω από 7.000 βρώσιμα φυτά παρουσιάζουν δυνατότητες για μελλοντικές καλλιέργειες, αλλά μόνο λίγα εξ αυτών χρησιμοποιούνται για τη διατροφή του αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη. Περίπου 2.500 φυτά θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην παροχή ενέργειας σε εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ μόνο έξι είδη παράγουν τη συντριπτική πλειονότητα των βιοκαυσίμων.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι ο κίνδυνος εξαφάνισης μπορεί να είναι κατά πολύ υψηλότερος από ό,τι πιστευόταν στο παρελθόν, με περίπου 140.000 φυτά να εκτιμάται πως απειλούνται με εξαφάνιση- το 39.4% των αγγειακών (ή ανώτερων) φυτών σε σχέση με το 21% που είχε αναφερθεί το 2016.

Σύμφωνα με την έρευνα, 723 φυτά που χρησιμοποιούνται στην Ιατρική κινδυνεύουν με εξαφάνιση, με την υπερ-συγκομιδή τους να αποτελεί πρόβλημα σε κάποια μέρη του κόσμου. Επίσης 1.942 φυτά και 1.886 μύκητες κατονομάστηκαν ως νέα στην επιστήμη το 2019, μεταξύ των οποίων είδη που θα μπορούσαν να είναι πολύτιμα ως είδη διατροφής, ποτά, φάρμακα ή ίνες.