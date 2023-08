Τα Αισχύλεια ανοίγουν αυλαία με συναυλία Μητσιά - Φαραντούρη στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας

Πέμπτη 7.9

Παιδικό Θέατρο

Παραμύθι χωρίς όνομα, της Πηνελόπης Δέλτα

Τετάρτη 13.9

Θέατρο

Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή

Παρασκευή 15.9

Μουσικό θέατρο

Μια γιορτή για την αλλαγή του κόσμου - Μυστήριο 113

Κυριακή 24.9

8ος Ημιμαραθώνιος Αγώνας «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού»

Εικαστικά

Μυστήριο 3 ELEFSINA MON AMOUR

Αναζητώντας τον τρίτο Παράδεισο

Η έκθεση προτείνει μια κοινωνικοπολιτική ανάγνωση της Ελευσίνας και της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου, εμπνευσμένη από το βιβλίο Storming the Gates of Paradise: Landscapes for Politics (2008) της συγγραφέως, ιστορικού, περιβαλλοντολόγου και ακτιβίστριας Rebecca Solnit, η οποία προσεγγίζει την πολιτική μέσω της κοινωνικής ανάλυσης του τόπου και του τοπίου. Λαμβάνει επίσης υπόψη της το ιστορικό παρελθόν, το οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά στη σημερινή ταυτότητα της πόλης. Συρράπτει μνήμη και εμπειρία, χώρο και χρόνο, παρελθόν και παρόν, και προτείνει επιπλέον μια ψυχογεωγραφική ανάλυση της πόλης.