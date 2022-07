Tα ανευρύσματα άφησαν «αρκετή απώλεια» στον εγκέφαλο της Εμίλια Κλαρκ

Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

Η Εμίλια Κλαρκ είναι τυχερή που ζει έχοντας βιώσει δύο ανευρύσματα εγκεφάλου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των πρώτων σεζόν του «Game of Thrones» .

«Ήταν απλώς ο πιο βασανιστικός πόνος», είπε η ηθοποιός σχετικά με τα ανευρύσματα. «Με βοήθησε πολύ που είχαι το «Game of Thrones» να με ανεβάζει (ψυχολογικά) και να μου δίνει σκοπό».

Η Κλαρκ αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι υπέφερε από τα ανευρύσματα σε κείμενο της σε πρώτο πρόσωπο στο The New Yorker, το 2019, με τίτλο «Μια μάχη για τη ζωή μου». Διαγνώστηκε με το πρώτο ανεύρυσμα το 2011 μετά τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του «Game of Thrones» και αργότερα ξεπέρασε ένα δεύτερο το 2013, μετά τα γυρίσματα της 3ης σεζόν.