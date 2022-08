Τα πιο γοητευτικά στιγμιότυπα στην ιστορία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

ullstein bild Dtl. via Getty Images

Το ιστορικό Φεστιβάλ ανοίγει εφέτος με την ταινία «White Noise» του Νόα Μπόμπακ, κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου, βραβευμένου με το αμερικανικό National Book Award το 1985, μυθιστορήματος του Ντον Ντελίλο με τον Άνταμ Ντράιβερ και την Γκρέτα Γκέργουιγκ -είναι η πρώτη φορά που επιλέγεται ταινία έναρξης παραγωγής του Netflix- ενώ το διαγωνιστικό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφκι, το «Bones and All» του Λούκα Γκουαντανίνο, το «Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths» του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου και το «Athena» του Ρομέν Γαβρά.