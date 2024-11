«Tack»: Η ταινία της Βάνιας Τέρνερ για τη δίκη-ορόσημο του ελληνικού #MeToo

Το «Tack» της Βάνιας Τέρνερ έκανε την ελληνική πρεμιέρα του κατά τη διάρκεια του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε 5 διακρίσεις (Βραβείο WIFT-Women in Film & Television, Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI, Βραβείο Καλύτερης Ταινίας από την Επιτροπή Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης, Βραβείο ΕΡΤ, Ειδική μνεία Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers).

Έκτοτε, το ντοκιμαντέρ έχει προβληθεί και διακριθεί σε πολυάριθμα φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό (Βραβείο Μουσικής για τον Νίκο Βελιώτη και Δεύτερο Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, FIWOM Grand Prix στο Film Festival for Women’s Rights στη Νότιο Κορέα, Regional Jury Award και Abakus Foundation Audience Award for Exceptional Discussion στο One World - International Human Rights Documentary Film Festival κ.ά.).