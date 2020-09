«The Avocado Show»: Το εστιατόριο που σερβίρει μόνο πιάτα με αβοκάντο και έγινε μόδα

Το εστιατόριο « The Avocado Show » άρχισε τη λειτουργία του το 2017 στο Άμστερνταμ και εξελίχθηκε σε αλυσίδα, με συνολικά τρία καταστήματα στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας και ένα στις Βρυξέλλες, αλλά και την άμεση προοπτική επέκτασης σε Λονδίνο, Μαδρίτη, Παρίσι -συνολικά σε 19 πόλεις της Ευρώπης.

Οι δημιουργοί του, Ρον Σίμπσον και Ζούλιεν Ζάαλ, δύο φίλοι οι οποίοι ως φαίνεται έπιασαν το παλμό της εποχής, απευθυνόμενοι κυρίως, στους νέους, έχουν γράψει επίσης, ένα βιβλίο μαγειρικής με συνταγές που έχουν ως βασικό συστατικό -τι άλλο;- το αβοκάντο («The Avocado Show: Recipes for the most Instagrammable fruit»), ενώ στα εστιατόρια τους πωλούν και προϊόντα, όπως t-shirt, σημειωματάρια και τσάντες πολλαπλής χρήσης.