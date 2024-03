Τι απαντά ο Αλ Πατσίνο για την αμήχανη στιγμή στα Όσκαρ

via Associated Press

via Associated Press

Υπενθυμίζεται ότι αντί, όπως συμβαίνει κατά παράδοση, να παραθέσει πρώτα τους τίτλους των δέκα ταινιών που απέσπασαν υποψηφιότητα στην κατηγορία -American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things και The Zone of Interest- ο Αλ Πατσίνο είπε: «Καλύτερη Ταινία… μμμ, θα πρέπει να πάω στον φάκελο για αυτό. Και αυτό θα κάνω. Και τα μάτια μου βλέπουν το ‘Οπενχάιμερ’;», προκαλώντας μία σχετική σύγχυση, τόσο στους καλεσμένους, όσο και στους τηλεθεατές.