Οσκαρ 2024: Τι συνέβη με τον Αλ Πατσίνο;

via Associated Press

via Associated Press

Αντί, ως είθισται, να παραθέσει πρώτα τους τίτλους των δέκα ταινιών που απέσπασαν υποψηφιότητα στην κατηγορία -American Fiction, Anatomy of a Fall,

Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Past Lives, Poor Things και The Zone of Interest- ο 83χρονος θρύλος του σινεμά άνοιξε κατευθείαν τον φάκελο και είπε: «... Και τα μάτια μου βλέπουν το ‘Οπενχάιμερ’», με την αίθουσα έκπληκτη να αντιδρά στην αρχή με ένα μάλλον χλιαρό χειροκρότημα.