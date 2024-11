Τι αποκάλυψε ο Μάικλ Κέιν για την πρώτη συνάντηση του με τον Τομ Κρουζ πριν από 40 χρόνια

via Associated Press

via Associated Press

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life» -μία μακρά συνομιλία με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Matthew D’Ancona, στην οποία αφηγείται τη ζωή του (το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Μαρτίου 2025)-, ο σερ Μάικλ Κέιν αποκαλύπτει μεταξύ άλλων την πρώτη του συνάντηση με τον νεαρό τότε Τομ Κρουζ.