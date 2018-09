Τι αποκαλύπτει ο «Τζέιμι Λάνιστερ» για το τέλος του Game of Thrones

Nicolaj Coster-Waldau ficou bem satisfeito com o final de Game of Thrones. O ator, que interpreta Jamie Lannister no seriado, disse que "os roteiristas não poderiam ter feito um trabalho melhor em finalizar a história. Foi satisfatório e surpreendente." A última temporada de Game of Thrones estreia em 2019. #GameOfThrones #NicolajCosterWaldau #JamieLannister #GoT #Hbo #GotS08

