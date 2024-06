Τι κάνει τέλος πάντων η Ευρώπη για εμάς; Ο Αντώνης Νέστορας, υποψήφιος ευρωβουλευτής, απαντά

Ο γράφων γνωρίζεται με τον Αντώνη, πλέον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τους «Δημοκράτες» του Ανδρέα Λοβέρδου , από το σχολείο ακόμα, στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης . Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του European Liberal Forum (ELF) και έχει διδάξει ως επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Διακυβέρνησης του Vrije Universiteit Brussel (VUB). Εμφανίζεται συχνά σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ όπως το EuroNews, Euractiv και EUObserver, ενώ είναι και αρχισυντάκτης του Future Europe Journal. Κάτοχος διπλού διδακτορικού στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες από τα πανεπιστήμια των Βρυξελλών και της Αμβέρσας, του έχει απονεμηθεί η υποτροφία Huygens από το Πανεπιστήμιο του Leiden. Το βιβλίο του «Belonging to the West: Geopolitical Myths and Identity in Modern Greece» κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Brill, ενώ είναι πατέρας δύο κοριτσιών.

Η ερώτηση μου θυμίζει το γνωστό σκετσάκι των Monty Pythons («What have the Romans done for us?»), αλλά και το σκοτεινό αριστούργημα του Philip K. Dick, «The Man in the High Castle», που διαδραματίζεται σε ένα υποθετικό, δυστοπικό σενάριο όπου οι Ναζί έχουν κερδίσει τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειλικρινά, ούτε να φανταστώ δεν θέλω πως θα ήταν η χώρα αν δεν ήμασταν στην Ενωμένη Ευρώπη. Αλλά για να απαντήσω: από την Ευρώπη έχουμε οικονομικά οφέλη, πολιτική σταθερότητα, και γεωπολιτική ασφάλεια. Πιστεύω πως παρά τις αστοχίες ή τις δυσλειτουργίες της ΕΕ, δεν υπάρχει καμιά άλλη χώρα που να έχει ωφεληθεί σε τέτοιο βαθμό όπως η Ελλάδα. Και οι Έλληνες το γνωρίζουμε αυτό, δεν είμαστε αχάριστος λαός.