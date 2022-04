Τι κάνουν οι υπεύθυνοι παραγωγικότητας για να ξεκινήσει αποδοτικότερα η μέρα

Πίνουμε ένα ποτήρι κρύο νερό

Κάνουμε ασκήσεις αναπνοής για να συγκεντρωθούμε

Διαλογιζόμαστε και τσεκάρουμε το πρόγραμμα μας

Αποφασίζουμε πως θέλουμε να τελειώσει η μέρα μας

«Ξεκινάμε την μέρα αποφασίζοντας πως θέλουμε να τελειώσει. Άλλωστε ζούμε σε έναν κόσμο όπου η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Βλέπουμε το πρόγραμμά μας. Ποιους και τι στόχους θέλουμε να επιτύχουμε σήμερα. Τι είναι πιο σημαντικό. Πως θέλουμε να φανούμε. Όταν εμείς οι ίδιοι θέτουμε τις παραμέτρους μπορούμε και να αποφασίσουμε πως θα τελειώσει η μέρα μας. Μας βοηθάει να είμαστε οργανωμένοι και να μην βγαίνουμε από το πρόγραμμά μας», λέει η σύμβουλος παραγωγικότητας και συγγραφέας του βιβλίου, «How To Be Really Productive: Achieving Clarity and Getting Results in a World Where Work Never Ends», Γκρέις Μάρσαλ.