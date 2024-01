Το δίλημμα του Όστιν Μπάτλερ: Μεταξύ Τομ Κρουζ και Κουέντιν Ταραντίνο

via Associated Press

Μιλώντας στο podcast «Happy Sad Confused» με αφορμή την προώθηση της νέας σειράς του Apple TV+ «Masters of the Air», στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Μπάτλερ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Τομ Κρουζ στο blockbuster « Top Gun: Maverick ».

Ο Ταραντίνο είχε προτείνει στον ανερχόμενο τότε ακόμη σταρ έναν ρόλο στο «Once Upon a Time… in Hollywood». Επειδή ο Μπάτλερ επιθυμούσε «τόσο πολύ καιρό» να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη του θρυλικού «Pulp Fiction», δεν ήθελε το blockbuster του Τομ Κρουζ να σταθεί εμπόδιο.

«Είχα ήδη συναντηθεί με τον [Ταραντίνο], οπότε διάλεξα αυτό», σχολίασε ο Μπάτλερ για την απόφασή του, η οποία τον οδήγησε να παίξει το μέλος της «οικογένειας» του Τσαρλς Μάνσον, Τσαρλς Γουάτσον, στο «Once Upon a Time… in Hollywood» (Κάποτε στο Χόλιγουντ…) με πρωταγωνιστές τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι.

Τόσο το «Top Gun: Maverick» όσο και το «Once Upon a Time… in Hollywood» αποδείχτηκαν επιτυχίες στο box office και έλαβαν υποψηφιότητες για βραβεία, με το Top Gun να αναδεικνύεται η 11η ταινία με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών στο παγκόσμιο box office (1,49 δισεκατομμύρια δολάρια).

Πέρα από το «Dune: Part Two», που αναμένεται στις αμερικανικές αίθουσες την 1η Μαρτίου, ο Όστιν Μπάτλερ πρωταγωνιστεί στη μίνι σειρά εννέα επεισοδίων «Masters of the Air» που κάνει πρεμιέρα με τα δύο πρώτα επεισόδια, σήμερα, 26 Ιανουαρίου στο Apple TV+.