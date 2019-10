Το Half Note Jazz Club έγινε 40 χρονών - Μια ιστορία που ξεκίνησε από την «τρέλα» κάποιων ανθρώπων

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα



Οκτώβριος 2019



Παρασκευή 11/10 – Δευτέρα 14/10

BLACK ART JAZZ COLLECTIVE

Το εκπληκτικό σεξτέτο των Black Art Jazz Collective, είναι μία αυθεντική All Star μπάντα Αφροαμερικανών που δημιουργήθηκε πριν από 6 περίπου χρόνια απ’ τον τρομπετίστα Jeremy Pelt, τον σαξοφωνίστα Wayne Escoffery και τον ντράμερ Jonathan Blake, με στόχο να τιμήσει την Αφροαμερικάνικη μουσική παράδοση και να αποθεώσει την τεράστια συμβολή της στον πολιτισμό και στην εμπέδωση της σχέσης της jazz με το Αμερικανικό Κίνημα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Το μοναδικό αυτό σχήμα αποτελούμενο από leaders της σύγχρονης jazz, πότε με post bop στοιχεία κι άλλοτε με hard bop στοιχεία όμως πάντα με original συνθέσεις, σκύβει με σεβασμό στο παρελθόν και την παράδοση της μαύρης μουσικής αλλά βασικά πρωταγωνιστεί στην διαμόρφωση του μέλλοντός της. Τέσσερις μέρες , πραγματική γιορτή της jazz.



Jeremy Pelt: trumpet

Wayne Escoffery: tenor sax

James Burton ΙΙΙ: trombone

Xavier Davis: piano

Corcoran Holt: contrabass

Mark Whitfield Jr.: drums



Τρίτη 15/10

Espen Berg Trio feat. Dimitris Vassilakis

Με αφορμή την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ το τρίο του Espen Berg έρχεται από τη Νορβηγία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας. Μαζί τους ο σπουδαίος σαξοφωνίστας Δημήτρης Βασιλάκης.



Espen Berg: πιάνο

Bárður Reinert Poulsen: μπάσο

Simon Olderskog Albertsen: ντραμς

Δημήτρης Βασιλάκης: σαξόφωνο



Τετάρτη 16/10 & 13/2

Brothers From Another Mother (BFAM) // Guests: Δημήτρης Παπαδόπουλος τρομπέτα & Τάκης Πατερέλης τενόρο σαξόφωνο

BFAM all STARS



Οι «BFAM» θα παρουσιάσουν προσωπικές συνθέσεις αλλά και κομμάτια από τις δεκαετίες του ’50 και του ΄60 προσαρμοσμένα σε σχέση με την παράδοση αλλά και με όραμα το μέλλον της mainstream jazz.



Φίλιππος Παππάς: τενόρο σαξόφωνο

Παναγιώτης Καψαμπέλης: κιθάρα

Ραφαήλ Μελετέας: πιάνο

Περικλής Τριβόλης: μπασο

Σπύρος Παναγιωτόπουλος: ντραμς

Guests: Δημήτρης Παπαδόπουλος: τρομπέτα & Τάκης Πατερέλης: τενόρο σαξόφωνο



Πέμπτη 17, 24, 31/10 & 7/11

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

«ΑΠΟΨΕ»

Ο πετυχημένος τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος μετά από μια γεμάτη και ποικιλόμορφη δημιουργική χρονιά, με συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ, παραστάσεις με συνεχόμενες παρατάσεις που απέσπασαν εξαιρετικές κριτικές, ξεκινά την νέα καλλιτεχνική περίοδο με 4 εμφανίσεις στο Half Note Jazz Club.

«Απόψε» και για τέσσερις Πέμπτες, ο Σταύρος Σαλαμπασόπουλος επιχειρεί να παρουσιάσει μια ιδιαίτερα φιλόδοξη μουσική πρόταση με ανανεωμένο ρεπερτόριο από την διεθνή και ελληνική μουσική σκηνή. Μαζί με 5 εξαιρετικούς σολίστες, ερμηνεύει παγκόσμιες επιτυχίες από τραγούδια του Presley, Sinatra, Murolo, Piovani αλλά και αξεπέραστα ελληνικά τραγούδια του Μουζάκη, Πλέσσα,Χατζιδακι, Θεοδωράκη κ.α.

Δεν γίνεται να λείψουν βέβαια και οι διάσημες ιταλικές καντσονέτες, μεγάλες «στιγμές» του musical αλλά και γνωστές άριες από τον «κόσμο»της όπερας που συναντούν ακούσματα του Freddie Mercury & του Sting.



Συντελεστές:

Γιάννης Καφετζόπουλος: πλήκτρα

Κώστας Σμόνος: κιθάρες

Μανώλης Τόμπρος: τύμπανα

Γιάννης Πλαγιαννάκος: κοντραμπάσο

Χρήστος Κυριαζής: σαξόφωνο

Ελευθέριος Καλκάνης και Κώστας Σμόνος: Ενορχηστρώσεις

Φωτογραφίες: Πάνος Ζουλάκης

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος Τσαούσης



Παρασκευή 18/10 – Δευτέρα 21/10

LUCKY PETERSON

The blues legend celebrates 50 years on the road

Ο όρος «θρύλος του Blues» είναι αδύναμος για ένα καλλιτέχνη του μεγέθους του Lucky Peterson. Ο απόλυτος performer & bluesman – «η τριπλή απειλή του Blues» όπως τον αποκάλεσαν – επιστρέφει στην Αθήνα και το Half Note μετά από 8 χρόνια με την μπάντα του και μεταφέρει μέσα απ’ τα Blues του 21ου αιώνα που παίζει, τις gospel, rock και jazz επιρροές που κουβαλάει.

Παραδομένος στη μαγεία του Blues από τα 5 μόλις χρόνια του, όταν ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο, ο Peterson γεννήθηκε κυριολεκτικά μέσα στο Blues.

Ο «Son of a Bluesman» – που ανακαλύφθηκε ουσιαστικά από τον Willie Dixon και συνεργάστηκε στην πορεία με την Etta James, τον Bobby Bland, τον Otis Rush και δεκάδες άλλους – με την απίστευτη δεξιοτεχνία στην κιθάρα, την μοναδική ευχέρεια στο Hammond και την απόλυτη blues φωνή, συνοδευόμενος απ’ την φανταστική μπάντα του, ξετρελαίνει το κοινό κι έρχεται να μας ταξιδέψει στους χωματόδρομους του Memphis και τους παράδρομους του νότιου Chicago.



Lucky Peterson: vocals, Ηammond Β3, keyboard, guitar

Tamara Tramell: feat. Guest vocalist

Shawn Kellerman: guitar

Raul Valdes: drums

Michael Nunno: bass



Τετάρτη 23/10

BYS TRIO

The Charlie Haden Project

Εμπνευσμένοι από τη μουσική του Charlie Haden, οι B.Y.S. TRIO έρχονται για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με συνθέσεις του Charlie Haden αλλά και συνθετών που ο ίδιος συμπεριελάμβανε στο πρόγραμμά του, βάζοντας ο καθένας τη δική του προσωπική πινελιά με απόλυτο σεβασμό στο πνεύμα και την αισθητική του Charlie Haden.



Παίζουν οι μουσικοί:

Χρυσόστομος Μπουκάλης: κοντραμπάσο

Κώστας Γιαξόγλου: πιάνο

Νίκος Σιδηροκαστρίτης: τύμπανα



Παρασκευή 25/10 – Δευτέρα 28/10

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ

«Μ΄ ΑΓΕΡΑ ΜΕ ΒΡΟΧΗ»

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές εμφανίζονται για 5η συνεχόμενη χρονιά στο Ηalf Νote. Σε τέσσερις μέρες, θα καλύψουν αφ’ ενός το ρεπερτόριό των 50 χρόνων της μουσικής τους διαδρομής, με τραγούδια από τη δισκογραφία τους συμπεριλαμβανομένων ανέκδοτων τραγουδιών, αλλά και τραγουδιών που θα ακουστούν για πρώτη φορά live.

Αργ.Μπακιρτζής, Κ.Σιδέρης, Κ.Βόμβολος, Θ.Ρέλλος, Μ.Σιγανίδης,Δ. Ρούσσος, Χ. Παπαδόπουλος, Μπ. Παπαδόπουλος Μερικές βραδιές, εναλλάξ, θα πλαισιώσουν το συγκρότημα η Εύη Μάζη (τραγούδι, φλάουτο), ο Διονύσιος Ρούσσος (κιθάρα, τραγούδι), ο Γιάννης Βρυζάκης (τραγούδι) και άλλοι φίλοι, συνάδελφοι και συνεργάτες.



Τετάρτη 30/10 & Τετάρτη 6/11

ΜΟΤΤΕΤ Feat. ΞΕΝΙΑ ΓΑΡΓΑΛΗ

Οι Mottet έρχονται για πρώτη, φορά στην ιστορική σκηνή του Half Note για δύο ξεχωριστές επετειακές εμφανίσεις. Το ορχηστρικό τρίο που εντυπωσιάζει στις ζωντανές εμφανίσεις με την αμεσότητα και το δυναμισμό στις ερμηνείες του, πλαισιώνει την εξαιρετική Ξένια Γαργάλη που είναι η βασική ερμηνεύτρια του δίσκου. Τραγούδια από διάφορες χώρες και στυλ όπως Piazzolla, την παράδοση των Βαλκανίων, την Γαλλία της Piaf και έξυπνες επιλογές από το ελληνικό ρεπερτόριο





Νοέμβριος 2019



Παρασκευή 1/11 - Δευτέρα 4/11

CHARLES McPHERSON QUARTET

Η περιοδεία των 80 ετών ενός θρύλου της τζαζ

Ο Charles McPherson είναι ένας από τους καλύτερους alto σαξοφωνίστες της jazz ιστορίας κι ένας ζωντανός θρύλος. Αφοσιωμένος μαθητής του Charlie Parker και επί 12 χρόνια στενός συνεργάτης του Charles Mingus αλλά και πολλών άλλων, ο McPherson προσέδωσε στο Bepop μια εντελώς προσωπική χροιά. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο όταν ο τελειομανής Clint Eastwood αναζητούσε ένα alto σαξόφωνο αντάξιο του μεγάλου “Bird”, ώστε να «ντύσει» μουσικά την ομώνυμη βιογραφική ταινία του για τον Charlie Parker, επέλεξε χωρίς δεύτερη σκέψη τον Charles Mc Pherson.

Στην περιοδεία αυτή γιορτάζει τα 80 του χρόνια κι αποδεικνύει ότι η μουσική τον κρατά πιο νέο και δραστήριο παρά ποτέ. Το σαξόφωνο του McPherson και οι εξαιρετικοί μουσικοί του, μας ξαναφέρνουν μετά από μία δεκαετία, το πάθος, την πολυπλοκότητα αλλά και τρυφερότητα μιας Bebop που μένει στις καρδιές.



Charles McPherson: alto saxophone

Albert Palau: piano

Mark Hodgson: contrabass

Stephen Keogh: drums





Παρασκευή 8/11 – Κυριακή 10/11

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΣΑΤΣΟΥ

«BLUES IN BLACK»

Στο καινούργιο αυτό ταξίδι μας, παρουσιάζουμε τα νέα μας τραγούδια, την μουσική της ψυχής μας. Τhat’s all, that’s soul

Παίζουμε:

Φωνή: Θεοδοσία Τσάτσου

Κιθάρα: Στέφανος Γεωργιτσόπουλος

Πλήκτρα: Ναυσικά Κατσώρη

Μπάσο: Μιλτιάδης Κεχαγιάς

Τύμπανα: Στέλιος Παύλου

Φλάουτο: Αλέξης Δήμας



Τρίτη 12/11

JONATHAN KREISBERG QUARTET

Το κουαρτέτο του Jonathan Kreisberg θα παρουσιάσει νέες συνθέσεις οι οποίες συνδυάζουν την παράδοση της jazz, τη δεξιοτεχνία αλλά και σύγχρονα ηχητικά τοπία και επιρροές από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Jonathan Kreisberg: guitar

Martin Bejerano: piano

Matt Clohesy: bass

Colin Stranahan: drums



Τετάρτη 13/11 & 6/2

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔΕΝ & ΑΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο συνθέτης Άρης Βλάχος και η ερμηνεύτρια Αναστασία Έδεν παρουσιάζουν την νέα τους μουσική παράσταση βασισμένη στη δισκογραφική τους συνεργασία αλλά και στις κοινές τους μνήμες και αγάπες από το διεθνές και ελληνικό τραγούδι.



Άρης Βλάχος: πιάνο & πλήκτρα

Βαγγέλης Κατσαρέλης: τρομπέτα

Γιώργος Ζαρέας: τρομπόνι

Νίκος Τερζάκης: κιθάρες

Ερρίκος Σπηλιωτόπουλος: μπάσο

Αλέξανδρος Γκινάλας: τύμπανα



Πέμπτη 14/11 & 19/3

SPIRAL TRIO

Με νέο υλικό που θα συμπεριληφθεί στον επερχόμενο δίσκο του, το Spiral Trio θα πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στην Αθήνα για το φετινό χειμώνα. Ένα από τα σημαντικότερα groups τις Ελληνικής Jazz που μετρά ήδη 7 χρόνια παρουσίας σε σκηνές και φεστιβάλ της Ελλάδας και τις υπόλοιπης Ευρώπης και μια δισκογραφική κυκλοφορία (Spiral Trio, ANKh 2017).



Σπύρος Μάνεσης: πιάνο

Αρίων Γυφτάκης: κόντρα μπασο

Αναστάσης Γούλιαρης: ντραμς



Παρασκευή 15/11- Τρίτη 19/11

BILLY HARPER QUINTET

Ραντεβού με τον εκρηκτικό τενόρο, έναν αληθινό θρύλο της jazz

Ο τενόρος σαξοφωνίστας θρύλος Billy Harper ανήκει στην πρώτη και ξεχωριστή μετά – Coltrane γενιά μουσικών που όμως «έκτισαν» πάνω στη μουσική κληρονομιά του μύθου της jazz και την προχώρησαν σε δημιουργικούς δικούς τους δρόμους, αντί να την αντιγράψουν.

Οι εμφανίσεις του Harper στο Half Note είναι ουσιαστικά και οι πρώτες εμφανίσεις του στην Ελλάδα ως leader, άρα μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά έναν jazz θρύλο που ισορροπεί εξαιρετικά ανάμεσα στο hard bop και την avant garde και συμμετείχε σε αρκετές από τις σπουδαιότερες ηχογραφήσεις της jazz ιστορίας. Η σχέση του Billy Harper με τη μουσική ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στο Houston του Texas που γεννήθηκε και σε ηλικία 11 ετών θα πάρει το πρώτο του σαξόφωνο.

Στα 14 έκανε το πρώτο του κουϊντέτο και ξεκίνησε να κάνει διάφορα live. Αρχικά αυτοδίδακτος αλλά αργότερα στο πανεπιστήμιο NTSU ήταν ο πρώτος Αφρο-αμερικανός που μπήκε στην ορχήστρα της σχολής. Το 1966 θα πάει για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και θα γίνει ένα περιζήτητος μουσικός από τις σπουδαιότερες μπάντες.

Ο μεγάλος Gil Evans τον ενέταξε στην ορχήστρα του (το τενόρο σαξόφωνο στο περίφημο album «Svengali»), ο Art Blakey τον έκανε Jazz Messenger, o Lee Morgan τον είχε στο κουϊντέτο του, οι Thad Jones & Mel Lewis τον ενσωμάτωσαν στις big bands που είχαν ενώ έπαιξε ακόμη και με τον Louis Armstrong. Στις αρχές του ΄70 ο Elvin Jones θα τον έχει μαζί του κι αργότερα ο Max Roach τον έχει μόνιμο συνεργάτη.

Σήμερα, ο 76χρονος πολυβραβευμένος θρύλος, δοσμένος και αφοσιωμένος με κάθε σπιθαμή του σώματός του στη μουσική, εξακολουθεί να μαγεύει το κοινό του.

Στις πέντε παραστάσεις του στην Αθήνα από 15-19 Νοεμβρίου θα τον συνοδεύουν άλλο ένα θρυλικό μέλος και leader των Cookers, ο τρομπετίστας David Weiss κι ένα εξαιρετικό rhythm section, προεξάρχοντος του υπέροχου πιανίστα Danny Grissett. Θα ανακαλύψουμε το πόσο δίκιο είχε ο Kenny Dorham το ΄66, όταν επέμενε να συστήνει τον Harper στη Νέα Υόρκη σε πολλούς, να τσεκάρουν το αυθεντικό ταλέντο αυτού του Τεξανού γίγαντα.



Billy Harper: Tenor Saxophone

David Weiss: Trumpet

Danny Grissett: Piano

Luca Fattorini: Contrabass

Eddie Hick: Drums



Τετάρτη 20/11

ΛΗΤΩ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ

Ένα ιδιόμορφο τρίο (πιάνο, hammond, ντραμς) αποτελούμενο από δύο «παλιούς» της ελληνικής τζαζ σκηνής και έναν νεότερο ντράμερ. Στο πρόγραμμα original συνθέσεις της Λ. Βογιατζόγλου και διασκευές της σε ρεμπέτικα τραγούδια και παραδοσιακές ελληνικές μελωδίες: «Αχάριστη» του μεγάλου Β. Τσιτσάνη, «Τι σήμερα, τι αύριο τι τώρα», «Μπλε παράθυρα» του Μ. Βαμβακάρη, Θρακιώτικος, «Τίλι-τίλι» από τη Δωδεκάνησο.



Λητώ Βογιατζόγλου: πιάνο, σύνθεση, διασκευές

Γιώργος Κοντραφούρης: hammond

Βασίλης Ποδαράς: ντραμς





Πέμπτη 21/11

DIMITRIS KALANTZIS 5ET FEAT. GILAD ATZMON & ANTONIS ANDREOU ORIGINAL STUFF

Ο Δημήτρης Καλαντζής εμφανίζεται στο Half Note, σε μια βραδιά με original συνθέσεις του.



Δημήτρης Καλαντζής: πιάνο & ενορχηστρώσεις

Αντώνης Ανδρέου: τρομπόνι

Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης: ντραμς

Γιώργος Γεωργιάδης: μπάσο

Gilad Atzmon: σαξόφωνο



Παρασκευή 22/11 – Δευτέρα 25/11

ANTHONY JOSEPH & PEOPLE OF THE SUN

THE CARIBBEAN ROOTS & AFRO VOODOO FUNK MASTER

O Anthony Joseph είναι η ηγετική και σημαντικότερη προσωπικότητα της μαύρης avant garde της Βρετανίας. Απίστευτος μουσικός και spoken word artist, o Joseph είναι κι έξοχος ποιητής, συγγραφέας κι ακαδημαϊκός.

Μεγάλη του έμπνευση κι επιρροή είναι ο τεράστιος Gil Scott-Heron, αλλά ο Joseph έχει τον δικό του ξεχωριστό δρόμο.

Ασχολήθηκε από πολύ μικρός με την ποίηση, την μουσική, το calypso, τον σουρεαλισμό, τους ρυθμούς της Καραϊβικής και γνώρισε πολύ καλά τα προβλήματα των μεταναστών από νέος. Το 1989 ήρθε στην Αγγλία και κυριολεκτικά ενθουσίασε με την δημιουργικότητά του και το ευρύ πνεύμα του.

Σαν μουσικός και spoken word καλλιτέχνης έχει κυκλοφορήσει 7 άλμπουμ με τις διάφορες μπάντες του που αποθεώθηκαν από κριτικούς και κοινό. Έχει ήδη λάβει σημαντικά βραβεία για το συγγραφικό του έργο ενώ έχει απίστευτο χάρισμα σαν performer. Η μουσική του είναι βασικά ένα εξαιρετικό blend Afrobeat και Caribbean roots μουσικής με free jazz και με funk.

Ο Anthony Joseph έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες ανάμεσα στους οποίους είναι ο Archie Shepp, οι Mop Mop, o Keziah Jones, o Joseph Bowie, η Μeshell Ndegeocello.

Στις παραστάσεις του στο Half Note Jazz Club ο Joseph έρχεται με ένα εξαιρετικό κουαρτέτο που έχει ταυτόσημο τίτλο με το τελευταίο του προσωπικό album «People From the Sun» για να μας πάρει μαζί του με την μουσική, τους στίχους και τη θετική του ενέργεια στα αστρικά ταξίδια που με αυτό τον μοναδικό voodoo τρόπο, ξέρει να σχεδιάζει.



Anthony Joseph : lead voice / spoken word

Andrew John : Bass

David Bitan : Drums / percussion

Julien Lourau : Saxophone



Τετάρτη 27/11 & 30/4

VASILIS RAKOPOULOS QUARTET

AEGEAN JAZZ PROJECT

Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά βασισμένη σε μουσικά ιδιώματα της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου και αναπτύξεις ενταγμένες στα σύγχρονα μουσικά ρεύματα της Jazz.



Χάρης Λαμπράκης: νέι

Τάκης Φαραζής: πιάνο & πλήκτρα

Πέτρος Βαρθακούρης: κόντρα μπάσο

Βασίλης Ποδαράς: τύμπανα

Βασίλης Ρακόπουλος: κλασσική – midi κιθάρα

Έκτακτη συμμετοχή Κωνσταντίνα Ρακοπούλου



Πέμπτη 28/11 & 18/3

THANOS STAVRIDIS & DROM

Οι dRom είναι μια μουσική κολεκτίβα. Μια παρέα από άτομα που τους ενώνει η αγάπη για τη μουσική των Βαλκανίων και τον αυτοσχεδιασμό.



Θάνος Σταυρίδης: ακκορντεόν, πλήκτρα

Γιάννης Καρακαλπακίδης: ηλ. κιθάρα

Γιώτης Κιουρτσόγλου: ηλ. μπάσο

Χρήστος Τάσιος: κρουστά



Παρασκευή 29/11 – Δευτέρα 2/12 & Παρασκευή 28/2 - Δευτέρα 2/3

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ

Ο κορυφαίος τραγουδοποιός επιστρέφει στο Half Note για μια σειρά εμφανίσεων με ανανεωμένο ρεπερτόριο και μας μεταφέρει στις παλιές εποχές των αθηναϊκών μπουάτ. Θα μας ταξιδέψει με την κιθάρα του και την εκφραστική φωνή του. Σπουδαίος καλλιτέχνης με ευρεία απήχηση, λαϊκός τροβαδούρος με όλη τη σημασία του όρου, ο Κώστας Χατζής σφράγισε μια ολόκληρη εποχή υπηρετώντας πιστά το κοινωνικό τραγούδι για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Με την ιδιαίτερη «βραχνάδα» στην ξεχωριστή φωνή του καταφέρνει να επικοινωνεί με το κοινό του μ’ έναν μοναδικό τρόπο.



Διεύθυνση Ορχήστρας – Ενορχηστρώσεις- Πιάνο: Γιώργος Παγιάτης

Τραγούδι: Μαρία Αλεξίου – Αντωνία Χατζίδη

Φλάουτο – σαξόφωνο – κλαρινέτο: Ρήγας Σαριτζιώτης

Τύμπανα – κρουστά: Χρήστος Αλεξόπουλος

Κοντραμπάσο: Αλέξανδρος Πάντσος



Δεκέμβριος 2019



Τετάρτη 4/12

TAKIS BARBERIS GROUP

O Τάκης Μπαρμπέρης επιστρέφει στο Half Note και έχοντας πάντα στο πλευρό του τους TBG, παρουσιάζει συνθέσεις από την πρόσφατη αλλά και παλαιότερη δισκογραφία του. Ένα jazz πρόγραμμα που ενσωματώνει στοιχεία από funk, rock, ινδική, αφρο, balkan και ελληνική μουσική.



Takis Barberis: guitar, samples

Menios Gounaris: keys

Christos Kechris: bass



Πέμπτη 5/12 & 26/3

CINEMA PARADISO

«Retrospective»

Οι μοναδικοί στο είδος τους Cinema Paradiso Project έρχονται ξανά στο Half Note Jazz Club για μια συναυλία εφ’ όλης της ύλης. «Retrospective» ο τίτλος της παράστασης τους που θα μας ταξιδέψει από την αρχή της δημιουργίας του σχήματος μέχρι το σήμερα.



Παρασκευή 6/12 - Δευτέρα 9/12

David Murray and Blue Brass

Κάθε φορά που εμφανίζεται ένας από τους πλέον δημιουργικούς jazz σαξοφωνίστες, προκαλείται αίσθηση! Αυτή τη φορά, o διάσημος David Murray μας προσκαλεί στις εμφανίσεις του με τους εξαιρετικούς Blue Brass του Paul Zauner, με τους οποίους συνεργάζεται από την δεκαετία του ’ 80.

Τότε άλλωστε δημιουργήθηκε η μπάντα Blue Brass του υπερδραστήριου Αυστριακού, σπουδαίου τρομπονίστα/συνθέτη, ιδιοκτήτη δισκογραφικής (PAO Records) και μουσικού παραγωγούPaul Zauner και βρέθηκε στην πρωτοπορία της μουσικής.

Μια ξεχωριστή και ασυνήθιστη προσωπικότητα της μουσικής του από την κεντρική Ευρώπη ο Zauner, έχει το πνεύμα του Harlem στις φλέβες του κι αυτό φαίνεται από τις πολλές συνεργασίες του όλα αυτά τα χρόνια:Leon Thomas, David Murray, George Adams, Hamiet Bluiett, Jean Paul Bourelly, Scott Mansur, Gary Bartz, Malachi Thomson, John Purcell, Idris Muhammad, David Gilmore.

Ο David Murray είναι ο μουσικός κολοσσός του καιρού μας κι ίσως ο πλέον ηχογραφημένος και ανήσυχος καλλιτέχνης στην ιστορία της jazz με περισσότερα από 200 διαφορετικά project! Πάντα στην πρωτοπορία της μουσικής.Γεννημένος στην Καλιφόρνια ο πολυβραβευμένος (και με Grammy) καλλιτέχνης, αναδύει στο παίξιμό του ολόκληρη την jazz ιστορία,από το swing και το bop (επιρροές τύπου Dexter Gordon, Sonny Rollins ή Ben Webster), μέχρι ένα θαυμάσιο blend από τις πιο avant-garde μεθόδους του Coltrane και του Albert Ayler.

Μέλος του περίφημου World Saxophone Quartet o David,συνεργάστηκε με τουςElvin Jones, Jack De Johnette, Max Roach, Amiri Baraka, Randy Weston, McCoy Tynerκι εκατοντάδες άλλους, ενώ τα τελευταία χρόνια με την Big Band που έχει δημιουργήσει, τραγουδά η Macy Gray.

Οι Blue Brass και ο David Murray μας προσκαλούν σε ένα projectμε τη δική του ιστορία και μαγεία που είναι βέβαιο, θα αποτελέσει για όλους, ένα ξεχωριστό... masterclass!



David Murray: tenor Saxophone, bass clarinet

Paul Zauner: trombone

Wolfram Derschmidt: bass

Dusan Novakov: drums



Τετάρτη 11/12

Η ΣΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΕ ΦΩΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ



Η Σόνια Θεοδωρίδου τραγουδά τις φωνές των Χριστουγέννων από αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια της jazz. Από τον Gershwin έως τον Louis Armostrong και τα παραδοσιακά gospel.



Πέμπτη 12/12

DILEMMA

Οι Dilemma μετά την επιτυχημένη τους περσινή εμφάνιση στο Half Note, επιστρέφουν για μία ξεχωριστή θεματική μουσική βραδιά με βασικές αναφορές στις συνθέσεις τους.



Dilemma: Μουσική επιμέλεια - κείμενα

Σωτήρης Τράγκας: φωνή, σαξόφωνα, φυσαρμόνικες

Πόπη Νταλαχάνη: φωνή, κιθάρες, loops

Μαζί τους ο Solis Barki: κρουστά, ηχοτοπία



Παρασκευή 13/12 – Δευτέρα 16/12

ΗΡΩ

«JUST THE TWO OF US»

Μετά από δύο εξαιρετικά επιτυχημένες χρονιές, η Ηρώ μαζί με την Όλγα Λασκαράτου, στην επιμέλεια του προγράμματος, ξανασυναντιούνται στη σκηνή του Half Note για 4 μοναδικές παραστάσεις. Με δύο πιάνα επί σκηνής και καλεσμένους ή μουσικούς συντελεστές έκπληξη, ετοιμάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα και δεξιοτεχνία με τραγούδια διαχρονικά και παγκοσμίως αναγνωρισμένα.

Σκοπός τους παραμένει πάντα να αφήσουν ανεξίτηλο το στίγμα τη αρμονικής συνύπαρξης όλων των ειδών της μουσικής, γύρω από τον αρμονικό συνδυασμό μουσικής και συναισθήματος. Η Ηρώ, μια καλλιτέχνης (ερμηνεύτρια, συνθέτης, ενορχηστρωτής) που πιστεύει ότι δεν υπάρχουν στεγανά και διαχωρισμοί ανάμεσα στα είδη της μουσική, μέσα από τη μελέτη της παγκόσμιας μουσικής, έχει πραγματοποιήσει πολλές συναυλίες σε θέατρα μοναδικής ιστορίας και conservatoire της Ευρώπης, ενώ έχει συνεργαστεί με συμφωνικές ορχήστρες και χορωδίες.

Η Όλγα Λασκαράτου είναι ραδιοφωνική παραγωγός και πιανίστα με κλασική παιδεία και πολυεπίπεδη γνώση της μουσικής. Αυτό τις έφερε κοντά, αξιοποιώντας το ρητό του Νίτσε: «Χωρίς τη μουσική αυτός ο κόσμος θα ήταν ένα λάθος». To «Just the two of us» αφορά την μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση. Όμως , αφορά και τη σχέση μεταξύ «τέχνης και καρδιάς». Γιατί κανένα από τα δυο δεν θα μπορούσε να είναι αυθύπαρκτο, παρά μόνο μαζί.



Τετάρτη 18/12

NANA SIMOPOULOS WORLD JAZZ QUINTET



H Νάνα Σιμόπουλος είναι στην πρώτη γραμμή της World Jazz μουσικής σκηνής. Τόσο επί σκηνής όσο και στις ηχογραφήσεις της, συνδυάζει επιδέξια ήχους και υφές από όλο τον κόσμο, συναρπάζοντας τα ακροατήρια παγκοσμίως.



Nana Simopoulos: voice, guitar, sitar

Caryn Heilman: voice keyboard percussion

Manos Loutas: contrabass

George Polychronakos: drums

Solis Barki: percussion



Πέμπτη 19/12 & 9/4

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ QUARTET

Ο σπουδαίος τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα νέα κεφάλαια στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σύγχρονη Ελληνική, και όχι μόνο, jazz σκηνή. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου είναι η αέναη αναζήτηση του καινούργιου, χωρίς τον φόβο του ρίσκου.



Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα

Κώστας Κωνσταντίνου: κοντραμπάσο

Μάρκος Χαϊδεμένος: πιάνο

Παναγιώτης Κωστόπουλος: τύμπανα



20/12 – Πέμπτη 26/12

VELVET CANDLES

AMAZING CHRISTMAS ME TOYΣ FUN MASTERS ΤΟΥ DOO-WOP!



Μία από τις πιο fun μπάντες της ηπείρου,επισκέπτεται για πρώτη φορά την Ελλάδα και την σκηνή που ξέρει να γιορτάζει! Oι μοναδικοί εκ Βαρκελώνης Velvet Candles, είναι από τα σπάνια καθαρά Doo-Wop σχήματα και ξεσηκώνουν με τις εμφανίσεις τους, όλη την Ευρώπη.

Το μουσικό είδος Doo-wop που γεννήθηκε από Αφροαμερικανούς την δεκαετία του ‘40 σαν μια εξέλιξη του rhytm n’ blues αλλά και της jazz, του swing και του blues της εποχής, βασίστηκε περισσότερο σε φωνητικές αρμονίες παρά σε δυνατές ενορχηστρώσεις, αλλά έγινε πολύ δημοφιλές σε όλο τον κόσμο.

Εξαιρετικά δείγματα της μουσικής αυτής μας έδωσαν οιInk Spots, οι Mills Bros, οι Flamingos, οι Five Keys και δεκάδες άλλα γκρουπ αλλά η μεγαλύτερη άνθισή του είδους ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’ 50 με τους εκπληκτικούςPlatters που κράτησαν κομμάτια τους στα top των charts μέχρι τα 70’s μέχρι και την μετεξέλιξη του Doo-Wop στην σύγχρονη εποχή.

Οι Velvet Candles έχουν συνοδεύσει αστέρια του rock n’ roll όπως Mike Sanchez, Bobby Brooks, Nikky Hill ενώ συνεργάστηκαν με Jay Siegel (Tokens), GaynelHogde (μουσικός επιμελητής των Platters & Hollywood Flames), Larry Chance (Earls) και πολλούς θρύλους του είδους αλλά ήταν και υπεύθυνοι για το come back του σπουδαίου Tommy Hunt των Flamingos, αφού με μέλη της μπάντας τους έκανε τους Tommy Hunt & The New Flamingos.Tο εξαιρετικό vocalharmonyensemble με τις υπέροχες φωνές, δίνει μια άλλη εκδοχή της glamour διασκέδασης που σπάνια βλέπουμε.



Augie Burr: Vocals & Guitar

Juan Ibanez: Vocals

Miguel A. G. Garro: Vocals

Eddie Peregrin: Vocals

Mamen Salvador: Vocals

Ignasi Poch: Tenor Sax

Marc Ferrer: Piano

Emilio Torres: Drums

Javier Ruiz: Double Bas



Παρασκευή 27/12 – Δευτέρα 30/12

PROFESSOR CUNNINGHAM & HIS OLD SCHOOL

Εκπληκτικοί ήχοι Νέας Ορλεάνης και Old Big Band Swing

Η αλλαγή χρονιάς φέτος μας βρίσκει υπό τους ήχους ενός απίστευτου entertainer και της έξοχης μπάντας του! Ο εκπληκτικός Adrian Cunningham που τραγουδά σαν φτασμένος crooner, παίζει σαξόφωνο, κλαρινέτο και φλάουτο, είναι απ’ τους πλέον περιζήτητους καλλιτέχνες της Νεοϋορκέζικης fun σκηνής. Αυστραλός στην καταγωγή, έχει κατακτήσει τα τελευταία 10 χρόνια τη Ν. Υόρκη και είναι ηγεμονική φιγούρα στην διασκέδαση της πόλης, έχοντας βραβευτεί ήδη και σε πολλά μέρη του κόσμου.

Η δυνατότητά του να παίζει εξαιρετικά τα πνευστά τον έφερε να παίζει με τον Jeff Hamilton, τον John Clayton ή τον Ted Rosenthal. Το 2013 δημιουργεί τους Professor Cunningham & His Old School, ένα σχήμα με μουσικές αναφορές στον πιο παραδοσιακό ήχο της Νέας Ορλεάνης, στην αρχή της jazz μέχρι το rhythm & blues, στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης και των μεγάλων ορχηστρών του swing. Με αυτό το σχήμα έπαιξε στα σπουδαιότερα club αλλά και Φεστιβάλ του κόσμου.

Το γεμάτο ενέργεια σχήμα, με εξαιρετικό ήχο πνευστών, μας υπόσχεται να νιώσουμε όπως στο Mardi Gras, στο καρναβάλι της Bourbon Street, να ταξιδέψουμε με big band swing , να αισθανθούμε λίγο σαν σε ταινία του Woody Allen, αλλά κυρίως να αφήσουμε πίσω την παλιά κακή μας διάθεση και να λάμψουμε. Η μπάντα του Cunningham είναι η κατάλληλη μπάντα στην κατάλληλη χρονική στιγμή.



Adrian Cunningham: vocals, saxophone, clarinet, flute

Jon Challoner: trumpet

Dani Alonso: trombone

John Merrill: guitar

Gerard Nieto: piano

Jim Robertson: bass

Marti Elias Vinyals: drums



Ιανουάριος 2020



Τετάρτη 8/1

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ TRIO



Πέμπτη 9/1

MARIA MANOUSAKI & FRIENDS



Παρασκευή 10/1 – Δευτέρα 13/1

N.P. MOLVAER / EIVID AARSET/ SAMUEL ROHNER

Καλωσόρισμα στον trumpet master της «Future» jazz και της electronica

Πολυαναμενόμενος κι ένας πραγματικός star της δημιουργικής μουσικής, αλλά πάνω απ’ όλα ένας κορυφαίος μουσικός θα βρεθεί μ’ ένα ιδιαίτερο σχήμα για πρώτη φορά στη χώρα μας και το Half Note Jazz Club.

Ο απόλυτος Νορβηγός τρομπετίστας, συνθέτης και παραγωγός Nils Petter Molvaer, είναι από την μικρή εκείνη λίστα των Ευρωπαίων καλλιτεχνών που κάνουν καριέρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Έγινε πολύ γνωστός ως μέλος της απίστευτης μπάντας Masqualero των Arild Andersen & Jon Christensen που ηχογραφούσε στην ECM του Manfred Eicher, αλλά κατέκτησε τον κόσμο με τον πρώτο προσωπικό του δίσκο «Khmer» που έκανε με την ίδια εταιρεία κι εξακολουθεί να είναι για μία 20ετία ένα κλασικό διαμάντι της.

Στην πορεία του συνεργάστηκε με θρύλους καλλιτέχνες (Bill Laswell, Manu Katché, Hector Zazou, Sidsel Endresen, Dhafer Youssef, MarilynMazur, Ketil Bjørnstad και το διάσημο δίδυμο Sly Dunbar & Robbie Shakespeare) και εξακολουθεί να συνεργάζεται με κάποιους από αυτούς. Ήδη έχει 16 προσωπικά άλμπουμ και δεκάδες σε συνεργασίες.

Λάτρης του Miles Davis ο ίδιος αλλά και του Jon Hassell, έχει πολλά στοιχεία κι από τους δύο καλλιτέχνες, αλλά έχει καταφέρει να δομήσει τον μοναδικό προσωπικό του ήχο, που χαρακτηρίζεται από τις ατμόσφαιρες, τα solos και τα soundscapes που ταξιδεύουν τον ακροατή, από μοτίβα jazz, ambient κι electronica στην hip hop ή το funk ακόμη και τη rock. Πολλοί την αποκαλούν «Futurejazz» και τον ήχο του Molvaer, ως τον ήχο που θα είχε ο Miles αν ζούσε στις μέρες μας.

Ο Nils Petter, ο επίσης Νορβηγός και για περισσότερο από 30 χρόνια πιστός συνεργάτης του, ο εκπληκτικός μουσικός , συνθέτης & παραγωγός Eivind Aarset που με την κιθάρα και τα εκπληκτικά του soundscapes είναι ένας περιζήτητος στον χώρο αυτό καλλιτέχνης. Στην τεράστια καριέρα του συνεργάστηκε με David Sylvian, με Laswell, με Hassell, με Garbarek.

Τρίτος της δημιουργικής παρέας ο μοναδικός Ελβετός ντράμμερ και περκασιονίστας Samuel Rohrer , που έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων και με τους Laurie Anderson, Frank Möbus, Erik Truffaz, Ricardo Villalobos, Markus Stockhausen. Με την ποιότητα και το καλλιτεχνικό εύρος του, αυτό το φανταστικό τρίο μας εγγυάται 4 βραδιές από αυτές που θα κρατήσουμε για πάντα στην καρδιά μας.



Nils Petter Molvaer: Trumpet / electronic effects

Eivind Aarset: Guitar / electronic effects

Samuel Rohrer: Drums /percussion



Τετάρτη 15/1

DIMITRIS KALANTZIS GROUP

«MIKIS PROJECT»





Τετάρτη 22/1

ΣΟΦΙΑ ΝΟΗΤΗ

“ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΣΤΗ ΤΖΑΖ”



Παρασκευή 24/1 – Δευτέρα 27/1

Jesse Davis Quartet

Επιστροφή του μεγάλου Alto Sax Neo-Bop Master

Ένας καλλιτέχνης που θαυμάσαμε πριν δυο χρόνια είναι ο alto jazz master Jesse Davis, που επιστρέφει στη jazz σκηνή της πόλης. Ο κορυφαίος μουσικός από τη Νέα Ορλεάνη, που ανέδειξε η οικογένεια Marsalis και ξεχώρισε ο μυθικός καθηγητής και ιστορικός της jazz Ira Gitler, συνεργάστηκε με τον Jack McDuff, τον Chico Hamilton, τον Cedar Walton, τον Illinois Jacquet, τον Benny Golson, τον Hargrove κ.ά.

Το 1993 ο Jesse Davis έκανε την πρώτη του περιοδεία στην Ευρώπη ως leader του δικού του κουαρτέτου, κάνοντας θραύση όπου έπαιξε, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με τον θρύλο Phil Woods, τον Gary Bartz, τον Ron Carter ή τον Ray Brown. To ΄96 μαζί με τον συντοπίτη του τρομπετίστα Nicholas Payton συνεργάστηκαν στο project «GumboΝouveau» με τον οποίο παρουσίασαν κλασσικά κομμάτια της Ν. Ορλεάνης με την ματιά του μοντέρνου τζαζίστα.

Ο Jesse Davis συμμετείχε κι έπαιξε στην ταινία του Robert Altman «Kansas City» ενώ δισκογραφικά έχει κάνει πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Μέσα από τις προσωπικές του συνθέσεις, τον χαρακτηριστικό του ήχο με την εκπληκτική του τεχνική, τα live του Jesse Davis αναδύουν απόηχους Charlie Parker ή και Sonny Stitt μα πιο πολύ μια έντονη αύρα από Cannonball Adderley.

Το μοναδικό κουαρτέτο του Jesse Davis για τέσσερις αξέχαστες neo-Bop βραδιές κοντά μας ξανά.



Jesse Davis: Alto Sax

Paul Kirby: Piano

Martin Zenker: Bass

Minchan Kim: Drums



Τετάρτη 29/1

ANDREAS THERMOS SEXTET



Φεβρουάριος 2020



Τετάρτη 19/2

DIMITRIS KALANTZIS GROUP & GIANNIDIS - SPARTAKOS



Παρασκευή 21/2 – Δευτέρα 24/2

BOTICELLI BABY

Χιονοστιβάδα ενέργειας swing & jazz..punk

Θα αναρωτηθεί κανείς, υπάρχει αυτό που ονομάζεται jazz punk; Και πώς να περιγράφεται; Οτιδήποτε μακριά από αυτό που θα ονόμαζε κανείς mainstream, εμπεριέχεται στον ήχο αυτό. Είναι μια υπέροχη μίξη της gypsy jazz αλλά Django Reinhardt, της hot jazz της δεκαετίας του ΄30, της φρενίτιδας και της δυναμικής των ήχων των Βαλκανίων, του δραματικού blues και της rock, πάντα με μία swinging διάθεση αστείρευτης ενέργειας.

Όλα αυτά μαζί με τον σχεδόν επιθετικό χαρακτήρα της μουσικής, τη μεγάλη έντασή της και τον ατέλειωτο ιδρώτα των εξαιρετικών μελών του σχήματος, είναι ο ορισμός του jazz punk.

Η 7μελής μπάντα των Botticelli Baby από τη Γερμανία, έχει πρακτικά μόνο έναν χρόνο δραστηριοποίησης, αλλά φαίνεται να κυριεύει ήδη την Ευρώπη όπου κι αν παίζει, είτε σε μεγάλα Φεστιβάλ είτε σε club. Ο δίσκος των Botticelli Baby «Junk» από την Unique Records έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές παντού και οι ζωντανές εμφανίσεις τους είναι μια διαρκής πρόσκληση σε party που σε «αναγκάζουν» να συμμετέχεις. Μια «μουσική χιονοστιβάδα», πολύ διαφορετική απ’ οτιδήποτε έχουμε γνωρίσει.

Οι Απόκριες αυτές θα είναι καταιγιστικές, ηχηρές αλλά πρωτίστως διασκεδαστικές. Κι όπως λέει το σχήμα « το να μας παρακολουθεί κανείς καθιστός επιτρέπεται, αλλά δεν θα είναι εύκολο».



Marlon Bösherz: contrabass / vocals

Alexander Niermann: trumpet

Jörg Buttler: guitar

Lukas Sziegoleit: piano

Tom Hellenthal: drums

Jakob Jentgens: saxophone

Max Wehner: trombone







Μάρτιος 2020



Παρασεκυή 6/3 – Δευτέρα 9/3

EDDIE HENDERSON QUARTET

Η θρυλική τρομπέτα του γιατρού της Jazz

Μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του χώρου.