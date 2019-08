Οταν οι Greatful Dead μάζεψαν 600.000 κόσμο στο φεστιβάλ Σαμερ Τζαμ του Γουότκινς Γκλεν

Στις 28 Ιουλίου 1973, μόλις τέσσερα χρόνια μετά το Woodstock, μια συναυλία στο ίδιο ακριβώς μέρος της Νέας Υόρκης, στην οποία συμμετείχαν μόνο οι Allman Brothers, The Band και οι Grateful Dead, συγκέντρωσαν περίπου 600.000 ανθρώπους - αρκετούς για να κερδίσουν το ρεκόρ Γκίνες, ως η συναυλία με την μεγαλύτερη συμμετοχή κοινού. Για να αντιληφθεί κανείς την επιτυχία του Σάμερ Τζαμ, είναι το γεγονός πως το Γούντστοκ προσέλκυσε 250.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την New York Daily News, αν και πολύ είναι εκείνοι που κάνουν λόγο για συμμετοχή που άγγιξε τις 400.000.

Η πόλη των 2.500 χιλιάδων κατοίκων, όπως ήταν αναμενόμενο παρέλυσε, χωρίς όμως να συμβεί το παραμικρό παρατράγουδο. Ηταν τόσος πολύς ο κόσμος, που χρειάστηκε να αφήσει το αυτοκίνητο του, σε απόσταση, άνω των τριάντα χιλιομέτρων, από τον συναυλιακό χώρο.

Οι πρώτοι που ανέβηκαν στην σκηνή ήταν οι Grateful Dead, με το τραγούδι «Bertha» από το άλμπουμ «Skull and Roses». Στη σκηνή ο Τζέρι Γκαρσία και η παρέα του έμειναν για τέσσερις ολόκληρες ώρες.

Στην συνέχεια ανέβηκαν οι The Band και βάλανε φωτιά στο κοινό που τους αποθέωνε με το τραγούδι «Up on Cripple Creek», ενώ έπαιξαν και τραγούδια του Μάρβιν Γκέι και των Four Tops.