Η Τζοάν Μπαέζ θυμάται το Γούντστοκ: «Σταμάτα να μιλάς και τραγούδα!»

Η θρυλική Τζόαν Μπαέζ ήταν 28 ετών και έγκυος όταν εμφανίστηκε μεσάνυχτα στο θρυλικό Φεστιβάλ Γούντστοκ.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «Die Welt» η Μπαέζ μιλά για την οργή και τη διασκέδαση στο Γούντστοκ, αλλά και για τους ενοχλητικούς γυμνούς άνδρες.

«Η εγγονή μου είναι έφηβη, αλλά γνωρίζει τα πάντα για το Γούντστοκ. Ο πατέρας της, ο γιος μου, της έχει πει πολλά γι′ αυτό. Ήταν μέρος αυτού που έζησα. Ήμουν έγκυος στον γιο μου, όταν ανέβηκα στη σκηνή έως τη μία μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Ο πατέρας του, ο τότε σύζυγός μου, Ντέιβ Χάρις ήταν στη φυλακή επειδή αρνήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία στο Βιετνάμ. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για εκείνες τις τρεις μέρες. Αλλά τις διηγούμαι στην εγγονή μου, μόνο όταν μου το ζητάει. Πάντα με ρωτούν για το φεστιβάλ- για τη σημασία, τη γοητεία του» υπογραμμίζει.

«Υπήρχαν πολλοί παράγοντες εκείνη την περίοδο, οι πολιτικές συνθήκες και οι διαμαρτυρίες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, όλοι οι ταλαντούχοι μουσικοί που συγκεντρώθηκαν εκεί και κατά κάποιο τρόπο κόλλησαν σε αυτό το κομμάτι γης για κάποιες μέρες», τονίζει.

«Όσον αφορά τη δική μου εμφάνιση, ήμουν απίστευτη. Υπήρχαν 500.000 άνθρωποι μπροστά μου και εγώ μίλησα για τον φυλακισμένο σύζυγό μου και τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Κανένας δεν ήθελε να ακούσει κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον όχι τις σοβαρές τοποθετήσεις μου μεταξύ των τραγουδιών. Ήθελαν να ακούσουν τραγούδια, όπως το Hell no, we will not go και να τραγουδούν μαζί μου. Αλλά ήθελα πραγματικά να μιλήσω για τον σύζυγό μου. Περισσότερες από μία φορές μου φώναξαν: ‘Σταμάτα να μιλάς και τραγούδα!’», θυμάται.