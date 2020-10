Το HBO ετοιμάζει σειρά για την SpaceX του Έλον Μασκ

ASSOCIATED PRESS

Το HBO ετοιμάζει σειρά για την SpaceX, την εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας που ίδρυσε ο Έλον Μασκ.

Η σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο (τι άλλο;) «SpaceX» βασίζεται στη βιογραφία του Έλον Μασκ «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future» (Η Tesla, η SpaceX και η αναζήτηση ενός φανταστικού μέλλοντος), το μπεστ σέλερ του δημοσιογράφου επιστημονικών θεμάτων, Άσλι Βανς (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Χρήστος Καψάλης).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η σειρά επικεντρώνεται στο όνειρο ζωής του Έλον Μασκ να γίνει η ανθρωπότητα ένα πολύ-πλανητικό είδος και φτάνει μέχρι την εκτόξευση του πρώτου επανδρωμένου πυραύλου ιδιωτικής εταιρείας, της SpaceX, στις 30 Μαΐου 2020.