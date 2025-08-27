Η SpaceX πέτυχε ένα σημαντικό επίτευγμα με τη 10η δοκιμαστική πτήση του Starship, του μεγαλύτερου και ισχυρότερου διαστημικού οχήματος που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (02:30 ώρα Ελλάδας) από την εγκατάσταση Starbase στο Τέξας και κατέληξε σε μια ακριβή προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της εταιρείας προς έναν αξιόπιστο και πλήρως επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο.

Η επιτυχία αυτή έρχεται έπειτα από διαδοχικές αποτυχίες προηγούμενων δοκιμών και θεωρείται δικαίωση για την ομάδα του Έλον Μασκ, που φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει το Starship τόσο στις αποστολές της NASA για τη Σελήνη όσο και στις μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Μετά τα διαδοχικά στάδια της σημερινής αποστολής, περίπου 66 λεπτά μετά την εκτόξευση, Starship ήταν σε αρκετά καλή κατάσταση για να εκτελέσει την προγραμματισμένη προσγείωση και να προσθαλασσωθεί στον Ινδικό Ωκεανό, όπως είχε προγραμματιστεί.

Και η προσγείωση ήταν ακριβής: Το διαστημόπλοιο προσγειώθηκε σε απόσταση ορατή από μια κάμερα τοποθετημένη σε σημαδούρα που η SpaceX είχε εγκαταστήσει στην προγραμματισμένη ζώνη προσθαλάσσωσης. Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Βήμα-βήμα η αποστολή



Εκτόξευση & διαχωρισμός: Ο Super Heavy Booster, το πρώτο στάδιο του πυραύλου, ενεργοποίησε με επιτυχία τους 33 κινητήρες του και πραγματοποίησε τον προγραμματισμένο διαχωρισμό από το δεύτερο στάδιο.



Αποστολή στο Διάστημα: Για πρώτη φορά, το Starship προχώρησε σε δοκιμαστική απελευθέρωση οκτώ προσομοιωτών δορυφόρων Starlink, προσομοιώνοντας μελλοντικές αποστολές.



Open the pod bay door, HAL



Starship deploying @Starlink simulator sats pic.twitter.com/3CSOyulzcJ — SpaceX (@SpaceX) August 26, 2025

Επανεκκίνηση κινητήρα: Στην τροχιά του, ενεργοποίησε εκ νέου έναν κινητήρα Raptor, αποδεικνύοντας τις δυνατότητές του για ελεγχόμενους ελιγμούς πριν από την επανείσοδο.



Starship successfully ignited one of its Raptor engines while in space pic.twitter.com/SNmzyygPBC — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

Επιστροφή & προσθαλάσσωση: Ο Super Heavy προσθαλασσώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, ενώ το Starship επέστρεψε στην ατμόσφαιρα με εμφανείς φθορές στα θερμικά πλακίδια και στα πτερύγια, αλλά κατάφερε να κατευθυνθεί ελεγχόμενα και να προσθαλασσωθεί με ακρίβεια στον Ινδικό Ωκεανό.



Super Heavy has splashed down in the Gulf pic.twitter.com/LGozUAmLt8 August 26, 2025