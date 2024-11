Το Ιράν ετοιμάζει απάντηση στο Ισραήλ- ΗΠΑ: Δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τους Ισραηλινούς

Ισραηλινό F-15 ετοιμάζεται για απογείωση κατά την επίθεση εναντίον του Ιράν (Israeli Army via AP) via Associated Press

Το Ιράν δείχνει σημάδια πως ετοιμάζεται να απαντήσει στην πρόσφατη μεγάλη ισραηλινή αεροπορική επίθεση εναντίον του, που αποτέλεσε απάντηση στην ιρανική πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ- αν και το ιρανικό καθεστώς δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει πώς θα το κάνει, σύμφωνα με το Institute for the Study of War.

Δυτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι αυτό που συζητείται στα ανώτερα κλιμάκια της ιρανικής ηγεσίας είναι το πώς και αν θα έπρεπε να απαντήσει στα πλήγματα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε για «συντριπτική απάντηση» στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, ενώ, σύμφωνα με τους New York Times, είχε προηγηθεί οδηγία του στο ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της χώρας να ετοιμάσει μια επίθεση αντιποίνων στο Ισραήλ. Ο Εσμαήλ Καουσάρι, πρώην αξιωματικός των Φρουρών της Επανάστασης και μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής ισχυρίστηκε πως υπάρχει συμφωνία για μια «στρατιωτική απάντηση» στο Ισραήλ που θα περιλαμβάνει τόσο το Ιράν όσο και τους «αντιπροσώπους» του, στον «Άξονα Αντίστασης». Δυτικά ΜΜΕ έχουν αναφέρει πως τα ενδεχόμενα αντίποινα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επιθέσεις με drones και πυραύλους από υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στο Ιράκ- Ωστόσο ιρανικές πηγές που μίλησαν στο Al Araby al Jadeed εκτίμησαν πως η απάντηση θα έρθει από το ιρανικό έδαφος. Όπως σημειώνει το Institute for the Study of War, αυτές οι αντικρουόμενες αναφορές ενδεχομένως να αντανακλούν τις διαφωνέις εντός του ιρανικού καθεστώτος για το πώς θα πρέπει να δοθεί απάντηση.

Από πλευράς τους οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν προειδοποιήσει το Ιράν να μην εξαπολύσει άλλη επίθεση κατά του Ισραήλ, προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον δεν θα είναι σε θέση να συγκρατήσει το Ισραήλ εάν το Ιράν του επιτεθεί ξανά, ανέφερε το Axios το Σάββατο, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο των ΗΠΑ και έναν Ισραηλινό πρώην αξιωματούχο. «Είπαμε στους Ιρανούς: Δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε το Ισραήλ και δεν θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη επίθεση θα είναι ρυθμισμένη και στοχευμένη όπως η προηγούμενη» είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επίσης ανέφερε ότι το μήνυμα απεστάλη απευθείας στους Ιρανούς, αν και η ισραηλινή πηγή είπε ότι περάστηκε στην Τεχεράνη μέσω Ελβετών διαμεσολαβητών.

Υπενθυμίζεται πως τα ισραηλινά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις έλαβαν χώρα εβδομάδες μετά την επίθεση με πυραύλους από το Ιράν κατά του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου, κατά την οποία εκτοξεύτηκαν περίπου 200 βαλλιστικοί πύραυλοι.

Πύραυλος στον ουρανό του Ισραήλ (AP Photo/Ohad Zwigenberg, File) via Associated Press

Στο μεταξύ, αμερικανικά βομβαρδιστικά B-52 έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, την επομένη της αναγγελίας από το Πεντάγωνο πως θα αναπτύξει περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» κι εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

«Στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 από τη βάση Μάινοτ της Πολεμικής Αεροπορίας (σ.σ. Βόρεια Ντακότα) έφθασαν στον τομέα ευθύνης του CENTCOM», του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με λακωνική ανάρτησή του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε το βράδυ προχθές Παρασκευή την προσεχή ανάπτυξη επιπρόσθετων δυνάμεων στην περιοχή, με ορίζοντα «τους επόμενους μήνες», για την «υπεράσπιση του Ισραήλ» και εν είδει προειδοποίησης στο Ιράν.

«Αν το Ιράν, εταίροι του ή οργανώσεις προσκείμενες σ’ αυτό εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή για να στοχοποιήσουν το (στρατιωτικό) προσωπικό ή συμφέροντα των ΗΠΑ στην περιοχή», η Ουάσιγκτον «θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους μας», διεμήνυσε ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Στα επιπλέον μέσα που θα αναπτυχθούν συμπεριλαμβάνονται συστήματα αντιμετώπισης βαλλιστικών πυραύλων, μαχητικά, βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας B-52 και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη.

Αμερικανικό B-52 Gary Chalker via Getty Images

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ πως περίπου 900 «τρομοκράτες» της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεών του στην Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, που διεξάγει από τις αρχές Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, συνελήφθησαν 700 Παλαιστίνιοι, από τους οποίους 300 διαπιστώθηκε πως είναι μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων.

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε στον νότιο Λίβανο τον Τζααφάρ Χαντέρ Φαούρ, διοικητή της μονάδας Νάσερ, υπεύθυνης για τις συστοιχίες πυραύλων της Χεζμπολάχ. Ο στρατός δήλωσε ότι ο Φαούρ ευθυνόταν για πολλές επιθέσεις που έγιναν στο Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023.

Στον Λίβανο ο ισραηλινός στρατός στέλνει μικρές μονάδες μπροστά από την κύρια δύναμή του που επιχειρεί στη χώρα- κάτι που φαίνεται να υποδεικνύει ότι η αντίσταση της Χεζμπολάχ φαίνεται μάλλον αδύναμη. Υπενθυμίζεται πως οι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις συνέλαβαν και ένα ανώτερο στέλεχος της ναυτικής δύναμης της οργάνωσης στο Μπατρούν, στον κεντρικό Λίβανο.

Εκατοντάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν για ακόμη ένα Σάββατο χθες το βράδυ στο Τελ Αβίβ, εκφράζοντας την οργή τους εναντίον της κυβέρνησης επειδή δεν έχει κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να απελευθερωθούν οι 97 όμηροι που παραμένουν σε χέρια Παλαιστινίων για πάνω από έναν χρόνο, μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ερείπια στη Γάζα (AP Photo/Enas Rami, File) via Associated Press

Με φωτογραφίες ομήρων και σημαίες στα χέρια, απαίτησαν «συμφωνία τώρα», «σταματήστε τον πόλεμο», και διαβεβαίωσαν «δεν σας εγκαταλείψουμε», όπως κάθε εβδομάδα από το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου 2023 σε πλατεία που έχουν μετονομάσει «Πλατεία των Ομήρων», στο κέντρο της οικονομικής πρωτεύουσας του Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές κάλεσαν να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός με διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς, καθώς το Ισραήλ λέει πως έχει πλέον επιτύχει τους περισσότερους στρατιωτικούς στόχους του, συμπεριλαμβανομένης της εξόντωσης του ηγέτη της ισλαμιστικής οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, που διαδέχθηκε τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος είχε σκοτωθεί στην Τεχεράνη.

Η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο, στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 Ισραηλινούς. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν, 97 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 34 από αυτούς τους τελευταίους θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς κι εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, στις οποίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 43.000 Παλαιστίνιοι.

Οι χώρες που μεσολαβούν —το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ— ξανάρχισαν την περασμένη εβδομάδα επαφές, τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ισραηλινή κυβέρνηση και στην ισλαμιστική οργάνωση. Στο τραπέζι τέθηκε πρόταση για σύντομη κατάπαυση του πυρός, που θα επέτρεπε να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο υπό πολιορκία και σε αντάλλαγμα περιορισμένης έκτασης ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους εγκλείστους σε ισραηλινά κέντρα κράτησης. Η πρώτη —και μοναδική μέχρι σήμερα— κατάπαυση του πυρός, τον Νοέμβριο του 2023, διάρκειας μιας εβδομάδας, είχε επιτρέψει να αφεθούν ελεύθεροι 105 όμηροι.