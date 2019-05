Το ιστορικό Γούντστοκ του 1969 σε ένα box με 38 cd

Μπορεί το Woodstock 50, η συναυλία για την επέτειο των 50 χρόνων του θρυλικού φεστιβάλ, να μη γίνει, καθώς αποσύρθηκε ένας από τους βασικούς χρηματοδότες, ωστόσο το Γούντστοκ είναι «εδώ». Η Rhino ανακοίνωσε την κυκλοφορία box με 38 cd, το «Woodstock 50 - Back to the Garden - The Definitive 50th Anniversary Archive», που θα έχει τα πάντα -εκτός από τρία τραγούδια- μεταξύ άλλων και υλικό που θα ακουστεί για πρώτη φορά.

Οι προηγούμενες μουσικές ανθολογίες, από το αρχικό τριπλό LP του 1970 ως το box με cd του 2009, ήταν απλά ανθολογίες. Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνεται κάθε περφόρμανς και 432 τραγούδια (267 από αυτά δεν έχουν κυκλοφορήσει επισήμως), που σημαίνει συνολικά 36 ώρες ηχογραφήσεων, μαζί με ανακοινώσεις προς το συγκεντρωμένο πλήθος (του τύπου «Please meet Harold at the stand with the blood pills» ή «Somebody somewhere is giving out some flat blue acid»).

Πλήρεις οι περφόρμανς από τους Who, τον Joe Cocker, τους Sly and the Family Stone, τους Crosby, Stills, Nash and Young. Περφόρμανς που δεν είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό άλμπουμ, όπως των Band, των Grateful Dead, των Creedence Clearwater Revival και της Janis Joplin, θα είναι για πρώτη φορά διαθέσιμες.

Τα κομμάτια θα παρατίθενται χρονολογικά, ανάλογα με την ώρα και τη μέρα στην οποία παίχτηκαν, από το άνοιγμα εκείνη την αυγουστιάτικη Παρασκευή του 1969 από τον Richie Havens ως το κλείσμο του φεστιβάλ από τον Jimi Hendrix, το πρωί της Δευτέρας.