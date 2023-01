Το Netflix αποκάλυψε ημερομηνίες και πρώτα πλάνα των ταινιών που θα δούμε το 2023

Σε κάθε περίπτωση, το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα δεν μένει στα αρνητικά. Εκκινώντας με μερικά από τα highlights του 2022, όπως το « Glass Onion: A Knives Out Mystery » και τον « Πινόκιο του Γκιγέρμο ντελ Τόρο », το Netflix δίνει μια πρώτη γεύση του τι θα δούμε τη νέα χρονιά, όπως το εκρηκτικό σίκουελ «Extraction 2» με τον Κρις Χέμσγουορθ (16 Ιουνίου), το κατασκοπικό «The Heart of Stone» με τη Γκαλ Γκαντότ (11 Αυγούστου), η μεσαιωνική ταινία δράσης «Damsel» με την Μίλι Μπόμπι Μπράουν και το «The Mother» με τη Τζένιφερ Λόπεζ (12 Μαΐου).

Και ακόμη, το «You People» με τους Τζόνα Χιλ και Έντι Μέρφι, το «Leave the World Behind» με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Μαχερσάλα Άλι, τη ρομαντική κομεντί «Your Place or Mine» με τους Ρις Γουίδερσπουν και Άστον Κούτσερ, το «Lift» με τον Κέβιν Χαρτ, το «Luther: The Fallen Son» με τον Ίντρις Έλμπα, το «They Cloned Tyrone» με τον Τζέιμι Φοξ, αλλά και το «Maestro» του Μπράντλεϊ Κούπερ για τη ζωή του διάσημου συνθέτη και μαέστρου, Λέοναρντ Μπερνστάιν, που ωστόσο, δεν έχει ακόμη ημερομηνία κυκλοφορίας.