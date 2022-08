Το predator και το ελληνικό τσίρκο

Τσίρκο γιατί ποτέ δεν διαμόρφώθηκε νόμος εθνικής ασφάλειας, νόμος για τρομοκρατία, ειδικό σώμα χειρισμού τέτοιων υποθέσεων με σοβαρά στεγανά για το RBAC τους και τα 4W (Who should access, Why should he have access, Where he has access, When should be accessed). Ψιλά γράμματα θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος! Εξάλλου στην Ελλάδα τα ξέρουν όλα όλοι και είναι ειδικοί όλοι από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέχρι τους δημοσιογράφους και τα γραφεία Τύπου των κομμάτων.