Το Ροκ παραμένει ζωντανό: Η Ιταλία νικήτρια της Eurovision μετά από 31 χρόνια

Την δεύτερη και την τρίτη θέση κατέκτησαν αντίστοιχα η Γαλλία, με την Μπαρμπαρά Πραβί και το «Voilà» και η Ελβετία, με τον Gjon’s Tears και το «Tout l’univers». Τα δύο γαλλόφωνα τραγούδια κονταροχτυπήθηκαν για την πρώτη θέση χάρη στις βαθμολογίες των Επιτροπών, αλλά η ψήφος του κοινού έφερε τα πράγματα στην θέση τους και το Ιταλικό ροκ πέρασε με άνεση στην πρώτη θέση.

Το «Zitti e buoni» δεν ήταν η μοναδική ροκ συμμετοχή στον φετινό διαγωνισμό. Οι Φινλανδοί Blind Channel με το μέταλ «Dark Side» τερμάτισαν στην 6η θέση και οι Πορτογάλοι The Black Mamba, που ξάφνιασαν ευχάριστα με το«Love Is On My Side», βρέθηκαν στην 12η θέση.