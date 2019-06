View this post on Instagram

Μπράβο Γιανναρα μου !!! Τιμάς την χώρα μας και με το παραπάνω ...είσαι άξιος και το καλύτερο παιδί !!! ❣️🇬🇷 Και ευχαριστώ όλα τα αδέλφια για την τιμή που μου κάνανε να φορέσουνε όλοι κοστούμια μου !! 👏🏻👏🏻 @giannis_an34 @thanasis_ante43 @alex_ante29 @kostas__ante13 #nba #nbaawards #men #mensfashion #menstyle #