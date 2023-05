To Tetris έδειξε πώς οι άνθρωποι αντιδρούν όταν η τεχνητή νοημοσύνη τους αντιμετωπίζει άδικα

via Associated Press

via Associated Press

«Αναμέναμε ότι τους ανθρώπους που κάνουν κάτι στο πλαίσιο μιας ομάδας θα τους ένοιαζε αν αντιμετωπίζονταν άδικα από έναν άλλο άνθρωπο ή μια τεχνητή νοημοσύνη» είπε ο Μάλτε Γιουνγκ, επίκουρος καθηγητής επιστήμης της πληροφόρησης στο Cornell Ann S. Bowers College of Computing and Information Science, η ομάδα του οποίου πραγματοποίησε την έρευνα.

Ο Χιούστον Μπ. Κλορ είναι ο first author του «The Social Sequences of Machine Allocation Behavior: Fairness, Interpersonal Perceptions and Performance», που δημοσιεύτηκε στις 27 Απριλίου στο Computers in Human Behavior. O Γιουνγκ και ο Κλορ είχαν κάνει μια προηγούμενη έρευνα όπου ένα ρομπότ επέλεγε σε ποιον θα δινόταν ένα block, και είχαν εξετάσει τις αντιδράσεις του κάθε ατόμου στις αποφάσεις που λαμβάνονταν για τη διανομή/ κατανομή τους.