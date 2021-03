Τουρκία: Στον Ερντογάν (και) το μπαλάκι για τα επιτόκια - Σε ελεύθερη πτώση το Χρηματιστήριο

NurPhoto via NurPhoto via Getty Images Τα σύννεφα πυκνώνουν στην Κωνσταντινούπολη και στην τουρκική οικονομία. Φωτογραφία αρχείου: 28 Οκτωβρίου 2020. (Photo by Erhan Demirtas/NurPhoto via Getty Images)