Τορίνο: Η πόλη με τις δύο ταυτότητες, τη βιομηχανική και την πολιτιστική

Επίσης, πολύ εντυπωσιακή είναι και η Piazza San Carlo, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Via Roma, έναν από τους πιο μεγάλους εμπορικούς δρόμους της πόλης. Χαρακτηριστικό της πλατείας είναι οι δίδυμες εκκλησίες του 17ου αιώνα, San Carlo και Santa Cristina. Γύρω από την πλατεία υπάρχουν πολλά καφέ, ενώ στους γύρω δρόμους ο επισκέπτης οδηγείται μέσα από τις στοές που σχεδίασε ο Κάρλο ντι Καστελαμόντε τον 17ο αιώνα.

Στην ίδια πλατεία βρίσκεται και το Caffe Torino, εξίσου με αριστοκρατικό περιβάλλον και άξιο αναφοράς για τις γεύσεις, την ατμόσφαιρα, αλλά και την εξυπηρέτηση. Πολύ φημισμένο για τα γλυκά του είναι και το Caffe Farmacia, ένα πολύ μικρό μέρος με τεράστια ουρά αναμονής. Στην οδό Via Po βρίσκεται το Caffe Fiorio, το οποίο εδρεύει εκεί από το 1870 και ήταν φημισμένο για την εκλεκτή διανοούμενη πελατεία του. Ανάμεσα στους διάσημους θαμώνες του ήταν και ο Φρίντριχ Νίτσε. Από μια αναφορά στα τορινέζικα καφέ δεν θα μπορούσε να λείπει το Caffe Al Bicerin, το οποίο λειτουργεί από το 1963 στην Piazza della Consolata. Εκεί πρωτοφτιάχτηκε ο διάσημος πλέον καφές Bicerin, που δεν είναι άλλος από ιταλικό εσπρέσο συνδυασμένο με χειροποίητη σοκολάτα και κρέμα. Το σερβίρουν σε ένα μικρό γυάλινο ποτηράκι, όπου διακρίνονται οι διαφορετικές στρώσεις των υλικών και είναι πραγματικά πεντανόστιμο.

Οι ιταλικές γεύσεις αποτελούν απόλαυση για τον ουρανίσκο και το Τορίνο έχει πολλά μαγαζιά που προσφέρουν αξιόλογες επιλογές πιάτων. Το Miscusi στη Via Luigi είναι ένα απλό σε διακόσμηση εστιατόριο με εξαιρετικά χειροποίητα ζυμαρικά. Το Pastificio Defilippius dal 1872 στη Via Giuseppe Luigi Lagrange είναι ένα μέρος που προσφέρει εκλεκτά πιάτα με ιδιαίτερες γεύσεις, ενώ το Signorvino, που βρίσκεται δίπλα στο πολυτελές εμπορικό κατάστημα Rinascente, επίσης στη Via Lagrange, είναι ένα μέρος με αυθεντική ιταλική κουζίνα και μεγάλη ποικιλία κρασιών.