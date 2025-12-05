Μία υπόθεση που προκάλεσε έντονη συζήτηση στην Ιταλία αφορά τον 54χρονο τεχνίτη Σάντρο Μουνιάι, ο οποίος τον Ιανουάριο του 2023 πυροβόλησε και σκότωσε τον γείτονά του, Γκεζίμ Ντόντολι, κοντά στο Αρέτσο της κεντρικής Ιταλίας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της 5ης Ιανουαρίου, παραμονή των Θεοφανίων, ενώ η οικογένεια του Μουνιάι δειπνούσε στο σπίτι της. Ξαφνικά, ο Ντόντολι, οδηγώντας έναν εκσκαφέα, άρχισε να προκαλεί σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα της περιοχής και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του τεχνίτη, αναφέρει το Virgilio.

Με το βαρύ μηχάνημα, ο γείτονας κατέστρεψε μέρος του εξωτερικού τοίχου του σπιτιού, γεγονός που προκάλεσε πανικό στην οικογένεια. Ο Μουνιάι, βλέποντας τον εκσκαφέα να πλησιάζει απειλητικά την κατοικία του, άρπαξε το κυνηγετικό του όπλο, βγήκε έξω και πυροβόλησε προς την πλευρά του οχήματος, τραυματίζοντας θανάσιμα τον Ντόντολι. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι η αντίδραση του δράστη ήταν «βιαστική και υπερβολική», επισημαίνοντας ότι, όσο ακραία κι αν ήταν η κατάσταση, η τραγική κατάληξη θα μπορούσε ίσως να είχε αποφευχθεί.

Il tribunale di Arezzo ha assolto in primo grado Sandro Mugnai, l'artigiano che due anni fa sparò e uccise un vicino di casa che con una ruspa gli stava demolendo la casa. Per i giudici fu legittima difesa. pic.twitter.com/DGvCAw0b4H December 5, 2025

Ωστόσο, το εφετείο του Αρέτσο έκρινε ότι ο 54χρονος ενήργησε στο πλαίσιο νόμιμης άμυνας. Οι δικηγόροι του τόνισαν ότι ο Μουνιάι βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν άμεσο και πραγματικό κίνδυνο, καθώς ο εκσκαφέας απειλούσε όχι μόνο την περιουσία του, αλλά και τις ζωές των μελών της οικογένειάς του. Υπογράμμισαν ακόμη πως η περιοχή δεν ήταν καλά φωτισμένη, γεγονός που αύξησε την αίσθηση απειλής και φόβου.

Η απόφαση του δικαστηρίου, που οδηγεί σε πλήρη αθώωση του τεχνίτη, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από τα όρια της νόμιμης άμυνας και το πώς πρέπει να αξιολογούνται ακραίες καταστάσεις καθημερινού κινδύνου.