Τραμπ: Λαμβάνει φάρμακα για βαριά κρούσματα αλλά οι γιατροί του λένε ότι «βελτιώνεται»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Ρόμπερτ Ο′ Μπράιεν, δήλωσε ότι ο Τραμπ αισθάνεται πολύ καλά και θέλει να επιστρέψει για να εργαστεί στον Λευκό Οίκο.

«Μίλησα με τον επιτελάρχη [Μαρκ Μίντοους] σήμερα το πρωί και τα καλά νέα είναι πως ο πρόεδρος αισθάνεται πολύ καλά και πραγματικά θέλει να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο και να επιστρέψει στη δουλειά, αλλά νομίζω ότι θα μείνει στο [νοσοκομείο] Ουόλτερ Ριντ τουλάχιστον για άλλη μία χρονική περίοδο», είπε ο Ο’Μπράιεν στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS.

Μία σειρά αντικρουόμενων μηνυμάτων και πληροφοριών απο τον Λευκό Οίκο, έχουν προκαλέσει έντονη σύγχυση για την κατάσταση της υγείας του Αμερικανού προέδρου.

Νωρίτερα, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Μάρκ Μέντοους, είχε δώσει μία διαφορετική εικόνα της κατάστασης, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το Ιατρικό Κέντρο.

«Οι ζωτικοί δείκτες του προέδρου το τελευταίο 24ωρο είναι πολύ ανησυχητικοί και οι επόμενες 48 ώρες είναι κρίσιμες. Ακόμα δεν βρισκόμαστε στον δρόμο για πλήρη ανάρρωση» είπε ο Μέντοους, ο οποίος μίλησε μεν στους δημοσιογράφους off the record και στην αρχή οι δηλώσεις του αποδόθηκαν σε «πηγή που γνωρίζει την κατάσταση της υγείας του προέδρου». Λίγο αργότερα, όμως, σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο Ιντερνετ, ο Μέντοους φάνηκε να πλησιάζει την ομάδα των δημοσιογράφων και να ακούγεται να ζητάει να τους μιλήσει off the record.

Οι δηλώσεις του Μέντοους εξόργισαν τον Τραμπ, ο οποίος έγραψε αρχικά στο Twitter ότι αισθανεται πολύ καλά και, στη συνέχεια, ανέβασε ένα 4λεπτο βίντεο. Καθισμένος μπροστά σε ένα τραπέζι του νοσοκομείου, φορώντας σακάκι χωρίς γραβάτα, φαινότσν αδύναμος και ακουγόταν λιγότερο ενεργητικός απ′ ότι συνήθως. Παραδέχθηκε ότι δεν ένιωθε «και πολύ καλά», αλλά τώρα αισθάνεται «πολύ καλύτερα» και πιστεύει ότι θα επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του.

«Νομίζω ότι θα επιστρέψω σύντομα και θα τελειώσουμε την καμπάνια μας όπως την αρχίσαμε» δήλωσε, αλλά, όπως και ο Μέντοους, αναγνώρισε ότι οι επέμενες μέρες θα είναι «το πραγματικό τεστ».