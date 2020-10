Γιατί αυτές οι αμερικανικές εκλογές είναι οι πιο επικίνδυνες στην ιστορία

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 29 Σεπτεμβρίου 2020. Στιγμιότυπο από το πρώτο προεκλογικό ντιμπέιτ Τραμπ-Μπάιντεν. (Olivier Douliery/Pool vi AP)

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 25 Φεβρουαρίου 2020. Τραμπ και Μόντι σε θερμό εναγκαλισμό στο Δελχί. (AP Photo/Manish Swarup)

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS 13 Mαϊου 2019. Ο Τραμπ καλοδέχεται στον Λευκό Οίκο τον Ούγγρο Βίκτον Ορμπαν, δέκα ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές... (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

ASSOCIATED PRESS

ASSOCIATED PRESS Φωτογραφία αρχείου. 2015. Ο Μπάιντεν με φόντο την αμερικανική σημαία και τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. (AP Photo/Virginia Mayo)