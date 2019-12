Τρία διαστημικά πειράματα μαθητών από την Ελλάδα, με πύραυλο της Blue Origin

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος πύραυλος New Shepard που εκτοξεύτηκε από το δυτικό Τέξας πέταξε για έκτη φορά - υποδεικνύοντας την πρόοδο της Blue Origin στον τομέα των επαναχρησιμοποιούμενων σκαφών για διαστημικές αποστολές. Όπως τονίζει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, «η Blue Origin είχε ως τώρα ξαναχρησιμοποιήσει δύο πυραύλους από πέντε φορές τον καθένα, οπότε πρόκειται για ρεκόρ, με αυτόν τον πύραυλο να ολοκληρώνει την έκτη πτήση του στο Διάστημα και πάλι πίσω». Παράλληλα, η Blue Origin σημειώνει ότι επρόκειτο για την ένατη πτήση πυραύλου New Shepard σε αποστολή εμπορικού χαρακτήρα, «και είμαστε περήφανοι που πετάξαμε με τον 100ό μας πελάτη».

Στο φορτίο του New Shepard περιλαμβάνονταν και δύο καλλιτεχνικής φύσης projects στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού με τίτλο «Art in Space», ένα πείραμα του Πανεπιστημίου Κολούμπια για τις επιπτώσεις της χαμηλής βαρύτητας στη βιολογία των κυττάρων και ένα πείραμα για δημιουργία μειγμάτων αερίων προς χρήση σε διαστημικές αποστολές- είτε για σκοπούς προώθησης, είτε για σκοπούς υποστήριξης ζωής. Ακόμη, στο σκάφος υπήρχαν κάρτες από μαθητές ανά τον κόσμο, στο πλαίσιο του εγχειρήματος Club for the Future της Blue Origin.

Όπως σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, είναι άξιον αναφοράς το ότι με αποστολές της Blue Origin έχουν πετάξει ως τώρα 100 πειράματα, εκ των οποίων τα έξι ήταν με ελληνικά «χρώματα» - και προετοιμάζονται και άλλα.