Τρίτη θέση για την ελληνική ομάδα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL CHALLENGE

Πολλαπλές διακρίσεις κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Ρομποτικής FIRST Global - ΔΕΗ Team Greece στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge που διεξήχθη στις 7-10 Οκτωβρίου 2023 στη Σιγκαπούρη, και επικεντρώνεται στον ρόλο του υδρογόνου («Hydrogen Horizons») στο μέλλον του πλανήτη, μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, επιστήμης, καινοτομίας και τεχνολογίας, στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες από 191 χώρες με παιδιά ηλικίας 16 -18 χρονών. Αρμόδιος φορέας για την Ελλάδα, είναι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eduact - ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Η ομάδα τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, Μεγάλος Αρωγός είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Χρυσοί Χορηγοί οι εταιρείες Hellenic Hydrogen, KLEEMANN, Ελληνικός Χρυσός, ΤΙΤΑΝ, Μεγάλος Χορηγός η εταιρεία φυσικό μεταλλικό νερό ΔΙΟΣ και η Deloitte, Επιστημονικός Συνεργάτης η εταιρεία O3 Out of the Ordinary και Χορηγός Υγείας ο όμιλος Euromedica.