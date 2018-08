Τσιτσιπάς και Σάκκαρη στο δεύτερο γύρο του US Open

Ο Τόμι Ρομπρέδο ήταν ικανοποιημένος και μόνο που κατάφερε να εξασφαλίσει συμμετοχή στο κυρίως ταμπλό του US Open στα 36 του χρόνια. Ο Ισπανός τενίστας δεν βρίσκεται στο επίπεδο του παρελθόντος και το next big thing του τένις, ο δικός μας Στέφανος Τσιτσιπάς, δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί τόσο νωρίς από το US Open, αφού ήταν εμφανώς ανώτερος από τον αντίπαλό του.