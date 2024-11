Vic Flick: Πέθανε ο κιθαρίστας που έπαιξε το διάσημο μουσικό θέμα του James Bond

Ο γεννημένος στο Σάρεϊ το 1937, Vic Flick, είχε συνεργαστεί με τον Τζον Μπάρι στο συγκρότημα John Barry Seven, τον συνθέτη ο οποίος επιστρατεύτηκε για να διασκευάσει το θέμα του Μόντι Νόρμαν για το Dr No, την πρώτη ταινία Τζέιμς Μποντ.

Όπως είχε δηλώσει στον Jon Burlingame για το βιβλίο του The Music of James Bond (2012) « Το τόνισα έντονα […] και βγήκε συναρπαστικό, σχεδόν ‘επιθετικό’, κάτι που ταίριαζε στην εικόνα του James Bond ».

Συμμετείχε επίσης σε ηχογραφήσεις μεγάλων επιτυχιών, όπως το Downtown της Πετούλα Κλαρκ, το It’s Not Unusual και το What’s New Pussycat? του Τομ Τζόουνς, το Spicks and Specks των Bee Gees και το Theme (This Boy) για την ταινία A Hard Day’s Night των Beatles το 1964.