Βιμ Βέντερς: Ο κινηματογράφος περνά «υπαρξιακή κρίση» λόγω πανδημίας και streaming

Stephane Mahe via Reuters

Ο Βιμ Βέντερς δήλωσε ότι ο κινηματογράφος είναι αντιμέτωπος με «υπαρξιακή κρίση» που προκάλεσαν η πανδημία του κορονοϊού και η άνοδος του streaming και κάλεσε τους κινηματογραφόφιλους να «παλέψουν» για τις κινηματογραφικές αίθουσες και τους συναδέλφους του, δημιουργούς ταινιών, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων σε μια εποχή που οι φωνές τους είναι αναγκαίες περισσότερο από ποτέ.

«Η πανδημία με έκανε να συνειδητοποιήσω πόση ευθύνη έχουμε ως σκηνοθέτες και ότι αυτή η κρίση που περνά ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι επίσης αποστολή για εμάς», είπε, μιλώντας στο Variety από το 27ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Ο Γερμανός σκηνοθέτης βρέθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πρωτεύουσα της Βοσνίας - Ερζεγοβίνη αυτήν την εβδομάδα και παρέλαβε το ειδικό βραβείο Heart of Sarajevo (Καρδιά του Σαράγεβο) σε ένδειξη αναγνώρισης των επιτευγμάτων του στον κινηματογράφο. «Νομίζω ότι καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν θα μπορούσε να έχει την Καρδιά ως σύμβολο» είπε για την πρωτεύουσα της Βοσνίας. «Είναι μια πόλη που ενσαρκώνει την αβρότητα και την ευγένεια της επικοινωνίας μεταξύ πολιτισμών και της δεκτικότητας. Νομίζω ότι το Σεράγεβο έχει αυτό το πνεύμα και το νιώθεις στο Φεστιβάλ» τόνισε.

Ο πολυβραβευμένος Βέντερς, που έκανε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του με το ασπρόμαυρο «Summer in the City» πριν από μισό αιώνα, παρέλαβε το βραβείο κατά την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ στο Εθνικό Θέατρο του Σαράγεβο, πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Not So Friendly Neighborhood Affair» του βραβευμένου με Όσκαρ Βόσνιου σκηνοθέτη, Ντάνις Τάνοβιτς.

«Είμαστε πανευτυχείς που τιμάμε μία από τις μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Με το έργο του στον τομέα των οπτικών τεχνών, ως εξαίρετος δημιουργός ταινιών και φωτογράφος, ο Βιμ Βέντερς μεταφέρει στο κοινό αξέχαστες ιστορίες και συναισθήματα» δήλωσε ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Μίρσαντ Πουριβάτρα.

Ο Βέντερς επέστρεψε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο δέκα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του, το 2011, όταν παρουσίασε το πρωτοποριακό 3D έργο του, «PINA» ντοκιμαντέρ για την θρυλική χορεύτρια και χορογράφο Πίνα Μπάους 1940-2009).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Variety