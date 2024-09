Βρετανική εισβολή στο Netflix - Τι είδαν 280 εκατ. συνδρομητές το πρώτο εξάμηνο του 2024

Τέσσερις σειρές βρετανικής παραγωγής βρέθηκαν στην κορυφή του Netflix το πρώτο εξάμηνο του έτους . Πρόκειται για το «Fool Me Once» (στην Ελλάδα με τίτλο «Το Δις Εξαμαρτείν»), το βραβευμένο με Emmy «Baby Reindeer» , το απολαυστικό «The Gentlemen» του Γκάι Ρίτσι και το «One Day».

Οι σειρές με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση για το πρώτο εξάμηνο του 2024 στην πλατφόρμα ήταν η μίνι σειρά «Fool Me Once» (108 εκατομμύρια views), η τρίτη σεζόν του «Bridgerton» (92 εκατομμύρια), το «Baby Reindeer» (88 εκατομμύρια), το «The Gentlemen» (76 εκατομμύρια) και η πρώτη σεζόν του live-action «Avatar The Last Airbender» (71 εκατομμύρια).