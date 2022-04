«We Are in the Army Now»: Μια παράσταση που μας διακτινίζει στη στρατόσφαιρα της Generation Z

Απέσπασε 18 χιλιάδες views στην online εκδοχή του, γοήτευσε το κοινό στο εξωτερικό και τώρα, μετά τη ζωντανή πρεμιέρα του στην Ισπανία και τη Γερμανία, ήρθε η στιγμή να δούμε στην Αθήνα το We are in the army now του Ηλία Αδάμ.