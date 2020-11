Γαλλία: Ο Μακρόν διπλασιάζει τους αστυνομικούς στα σύνορα ως απάντηση στην τρομοκρατία

GUILLAUME HORCAJUELO via Getty Images Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλά σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στα σύνορα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, καθώς ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των συνοριοφυλάκων θα διπλασιαστεί σε 4.800 από 2.400 "λόγω της επιδείνωσης της απειλής" από την τρομοκρατία. - Ο Μακρόν είπε ότι θα εντείνει την ασφάλεια των συνόρων μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής σε εκκλησία της Νίκαιας για την οποία συνελήφθηε ένας Τυνήσιος μετανάστης. (Photo by Guillaume HORCAJUELO / POOL / AFP) (Photo by GUILLAUME HORCAJUELO/POOL/AFP via Getty Images)