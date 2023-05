«Γεια σου Αθήνα!»: Το μήνυμα του Μάικ Σκοτ των Waterboys πριν τη συναυλία στο Ηρώδειο

«Οι Waterboys δεν ανήκουν σε καμία κίνηση, είδος, σχολή ή μόδα. Η μουσική μας είναι απλά... οι Waterboys. Έχουμε έδρα το Λονδίνο, το Δουβλίνο, το Γκόλγουεϊ, τη Νέα Υόρκη και το Φίντχορν της Σκωτίας και ακολουθούμε τις στροφές και τα μονοπάτια της μουσικής, όπου κι αν αυτή μας οδηγεί, όπως κι αν ξετυλίγεται η περιπέτεια. Ελάτε μαζί μας.»

How long will I love you?

As long as stars are above you

And longer if I can

Και όταν σας ρωτήσουν «μα για πόσο ακόμη θα τους αγαπάτε», η απάντηση είναι μία και μοναδική: «Για όσο θα υπάρχουν τα άστρα πάνω τους κι ακόμη περισσότερο αν μπορούμε».